Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi công.

Chủ trì Lễ khởi công có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Đại biểu dự Lễ khởi công.

Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim có tổng diện tích trên 13.800m², gồm 1.644m² sân phía trước và 12.209m² khuôn viên bên trong hàng rào.

Nghĩa trang có hồ sơ của 869 phần mộ liệt sĩ, trong đó 615 phần mộ đã có thông tin nhưng phần lớn chưa đầy đủ; 242 phần mộ chưa xác định được thông tin và 12 phần mộ đã được chuyển đi nơi khác.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Đây là nơi yên nghỉ của những người con ưu tú quê hương Thái Nguyên đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Sau Lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công, chính thức bắt đầu quá trình tu bổ, tôn tạo công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tại Lễ Khởi công tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Công trình do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đóng góp nguồn lực thực hiện, với quy mô tu bổ, tôn tạo đồng bộ.

Cổng chính cũ được tháo dỡ, xây mới theo hướng bề thế, trang nghiêm; nền sân phía trước được nâng cao để hạn chế ngập úng. Kỳ đài được xây mới với quy mô lớn hơn; sân hành lễ được mở rộng, lát đá tự nhiên, đáp ứng các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm đông người.

Các đại biểu trao đổi thống nhất một số nội dung tại Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Công trình cũng xây mới hai nhà bia, mỗi nhà bố trí bia ghi danh khoảng 500 liệt sĩ. Toàn bộ phần mộ được ốp đá tự nhiên, làm mới bia mộ theo thiết kế thống nhất; đường vào thăm viếng các phần mộ được lát đá, kết hợp trồng mới thảm cỏ.

Cùng với đó là cải tạo 463m tường rào; bổ sung cây xanh, hệ thống chiếu sáng, đường dạo, lan can hồ cảnh quan và hệ thống thoát nước, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, tôn nghiêm.

Phương án đề xuất sau khi hoàn thành việc tu bổ tôn, tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công trình là sự cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành địa chỉ tri ân trang trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và công lao của các thế hệ cha anh đi trước.