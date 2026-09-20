Gia Lai: Lễ hội sắc màu Hà Thanh hút khách, tính đường dài cho du lịch ven sông

Ngày hội của cộng đồng đôi bờ

Tối 19/9, bên dòng Hà Thanh, Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026 chính thức bế mạc sau hai ngày diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá sản phẩm và vui chơi cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Bùi Duy Ninh phát biểu bế mạc Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” năm 2026.

Trước giờ bế mạc, đoàn thuyền hoa tiếp tục diễu hành trên sông từ cầu Hoa Lư đến cầu chữ Y. Sau phần tổng kết và trao giải, 8 thuyền hoa đạt giải nối nhau di chuyển từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư trong ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa dọc hai bờ, tạo điểm nhấn cho đêm giã bạn.

Theo tổng hợp bước đầu của Ban tổ chức, lễ hội thu hút hơn 30.000 lượt người dân và du khách tham gia trực tiếp và theo dõi trên nền tảng xã hội.

Chuỗi hoạt động diễn ra trên mặt nước và hai bờ Hà Thanh, với 26 thuyền hoa, 10 gian hàng ẩm thực và quảng bá sản phẩm, cùng các cuộc thi đua SUP, đua thuyền truyền thống, đua thúng chai và trò chơi dân gian.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trao giải Nhất hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” cho thuyền hoa chủ đề "Đức thánh Trần - Hào khí non sông" của đơn vị Quy Nhơn.

Giải đua SUP gồm hai nội dung: SUP đơn cự ly 400 m với 45 vận động viên và SUP đôi cự ly 800 m với 7 đội, gồm 14 vận động viên. Giải đua thuyền truyền thống quy tụ 5 đội Quy Nhơn, Z Beach, Nhơn Hải, Nhơn Lý và đội đua của xã Tuy Phước Đông, với 70 vận động viên đăng ký. Đua thúng chai có 10 đội với 30 vận động viên tham gia.

Hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” là một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội. Mỗi thuyền mang một chủ đề, ý tưởng riêng, giới thiệu nét đẹp về quê hương, con người, lịch sử, văn hóa, làng nghề, tín ngưỡng, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Đội Đền thờ Đức Thánh Trần giành giải Nhất với thuyền hoa chủ đề "Đức Thánh Trần - Hào khí non sông"; Tổ dân phố 21, phường Quy Nhơn giành giải Nhì; Tổ dân phố Tây Định, phường Quy Nhơn Đông giành giải Ba. Năm giải Khuyến khích được trao cho các tập thể, đơn vị có phần thể hiện nổi bật.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông trao giải Ba cho thuyền hoa mang chủ đề "Tinh hoa làng nghề truyền thống" của đơn vị Quy Nhơn Đông.

Tại Giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh, xã Tuy Phước Đông giành giải Nhất, đội Quy Nhơn giành giải Nhì, Nhơn Hải xếp thứ ba; Z Beach và Nhơn Lý cùng nhận giải Khuyến khích. Những cuộc tranh tài trên mặt nước, từ đua thúng chai đến trò chơi bắt vịt dưới nước, tạo không khí sôi động, gần gũi với đời sống sông nước và thu hút đông người dân cổ vũ.

Không gian ẩm thực và quảng bá sản phẩm với 10 gian hàng góp thêm sắc màu cho lễ hội. Các món ăn, đặc sản và sản phẩm địa phương được giới thiệu trực tiếp đến người dân, du khách, qua đó thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với tiêu dùng và gắn hoạt động lễ hội với thương mại, dịch vụ.

Mở hướng khai thác không gian ven sông Hà Thanh

Phát biểu bế mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Bùi Duy Ninh nhấn mạnh, điều đáng quý nhất sau hai ngày lễ hội không chỉ nằm ở số lượng hoạt động hay quy mô người tham gia, mà ở tinh thần cộng đồng được khơi dậy. Người dân không chỉ đến xem, cổ vũ mà trực tiếp làm thuyền hoa, thi đấu thể thao, tham gia trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm và cùng Ban tổ chức làm nên ngày hội đôi bờ.

Các thuyền hoa diễn hành trong đêm bế mạc để phục vụ người dân, du khách.

Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” năm 2026 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.

Theo ông Ninh, lễ hội góp phần phát huy vai trò kết nối của sông Hà Thanh giữa Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông, không chỉ ở phương diện cảnh quan mà còn trong các hoạt động văn hóa, thể thao và cộng đồng. Trên cùng một không gian, truyền thống gặp hiện đại; văn hóa gắn với thể thao, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Những giá trị về cảnh quan, ẩm thực, làng nghề và đời sống cộng đồng cũng được giới thiệu sinh động hơn tới người dân, du khách. Đây là cơ sở để hai địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả không gian sông Hà Thanh, từng bước hình thành các sản phẩm văn hóa - thể thao - du lịch có bản sắc và sức hấp dẫn riêng.

Sức hút của lễ hội, cùng khả năng huy động người dân tham gia trực tiếp, mở thêm dư địa để Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông tính tới những hoạt động định kỳ. Mục tiêu là tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách và từng bước hình thành dấu ấn riêng cho không gian ven sông Hà Thanh.

Sức hút của lễ hội mở thêm dư địa để Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông tính tới những hoạt động có tính định kỳ.

Ông Bùi Duy Ninh cũng nhìn nhận một số khâu cần tiếp tục rút kinh nghiệm, từ bố trí không gian, điều hành chương trình, phân luồng giao thông đến tổ chức hoạt động trên mặt nước, hậu cần và phối hợp giữa các lực lượng. Ban tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện để cách tổ chức ngày càng an toàn, chuyên nghiệp, thiết thực và hấp dẫn hơn.

Những thuyền hoa rực sáng, những mái chèo trên đường đua, những tấm ván SUP lướt trên mặt nước hay tiếng cười từ các trò chơi dân gian đã tạo cho Hà Thanh một diện mạo khác trong hai ngày hội. Lễ hội khép lại, nhưng vấn đề đặt ra sau sự kiện là cách biến sức hút ấy thành những sản phẩm có thể duy trì lâu dài, để dòng Hà Thanh không chỉ là cảnh quan đô thị mà còn trở thành không gian văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ người dân, du khách của Quy Nhơn.