Yên Nghĩa sôi nổi Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình

Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình là một trong những hoạt động thể thao quần chúng có truyền thống của Thủ đô, được khởi nguồn từ năm 1973. Qua hơn nửa thế kỷ, giải ngày càng lan tỏa, trở thành hoạt động thể thao được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, thanh niên và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Nguyên Quân trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải chạy. Ảnh: PV

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung dành cho nam, nữ thuộc các khối: THCS; tổ dân phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phường.

Trên đường chạy, các vận động viên thi đấu với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, tạo nên không khí sôi nổi. Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả góp phần tạo nên một ngày hội thể thao, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Bá Tiến phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Bá Tiến cho biết, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phường luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Bá Tiến, các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn ngày càng được tổ chức đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhiều lứa tuổi và đối tượng. Qua đó, từng bước hình thành thói quen luyện tập thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường sống năng động, văn minh, lành mạnh.

Các đại biểu và các vận động viên tham gia chạy hưởng ứng tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 phường Yên Nghĩa. Ảnh: PV

Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình còn góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, ý chí vượt khó và tinh thần vươn lên. Hoạt động cũng thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đông đảo cổ động viên cổ vũ các vận động viên trong quá trình thi đấu. Ảnh: PV

Kết thúc các nội dung tranh tài, Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. Từ kết quả giải cấp phường, Yên Nghĩa sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện, chuẩn bị tham dự Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.