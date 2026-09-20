Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc và Tự Long sẽ đón Trung thu cùng trẻ em nơi biên giới Yên Khương

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương - nơi tổ chức chương trình.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 16 giờ ngày 22/9, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đồng tổ chức; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp thực hiện cùng UBND xã Yên Khương.

Chương trình với thông điệp “Một vầng trăng - Ngàn ước mơ”, mang đến cho trẻ em vùng cao một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp và giàu tình yêu thương.

Các lực lượng đã cơ bản hoàn thành lắp ráp phông rạp, sẵn sàng cho đêm hội.

Từ buổi chiều, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi tại sân trường. Không gian “Cổng trăng Yên Khương” được bố trí để các em chụp ảnh lưu niệm. Tại “Cây ước mơ”, mỗi em sẽ viết một điều mong muốn lên thẻ hình ngôi sao rồi treo lên cây. Những ước mơ giản dị ấy sẽ được lựa chọn, chia sẻ trong đêm hội.

Khu vực check-in được lắp ráp hoàn thiện.

Các trò chơi dân gian, đố vui, hoạt náo, nặn bóng, múa rối nước và buffet chiều cũng được chuẩn bị. Đoàn viên, thanh niên, cán bộ Hội Phụ nữ và tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các em trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

Đêm hội bắt đầu từ 19 giờ 30 phút với chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Các tiết mục hát múa của học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương sẽ được biểu diễn cùng các tiết mục của tài năng nhí Thanh Hóa, ảo thuật, xiếc và hề.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia giao lưu của Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội.

Một nội dung được các em học sinh chờ đợi là “Thắp sáng ước mơ”. Các em nhỏ sẽ trực tiếp chia sẻ những mong ước của mình. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ, biến một phần ước mơ thành hiện thực ngay trong đêm hội.

Dịp này, khoảng 1.000 suất quà Trung thu và 1.000 đèn ông sao được trao tới các em. Trong đó, 50 em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích tốt được mời lên sân khấu nhận quà.

Tất cả đã sẵn sàng cho chương trình.

Khép lại chương trình là màn phá cỗ, múa lân và rước đèn quanh sân trường. Các nghệ sĩ, tài năng nhí và các em nhỏ cùng hòa chung trong ca khúc “Thắp sáng ước mơ”, tạo nên một đêm hội Trung thu đoàn kết, ấm áp, để tiếng cười và những ước mơ trẻ thơ được thắp sáng giữa vùng cao Yên Khương.