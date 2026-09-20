Giữ bản sắc điểm đến

Du khách trải nghiệm làm sản phẩm thủ công từ tre, qua đó hiểu thêm về nghề truyền thống và văn hóa bản địa Cẩm Thanh. Ảnh: HỮU TRUNG

Rừng dừa nước Cẩm Thanh ngày càng đông khách. Những chiếc thúng chai nối nhau len qua các con mương rợp bóng dừa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong hành trình khám phá nơi đây.

Dòng khách mang lại sinh kế mới cho nhiều người dân Cẩm Thanh. Nhưng một chuyến thúng chỉ giúp du khách chạm vào một phần của ngôi làng.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch Vitraco, cho rằng Cẩm Thanh có vị trí đặc biệt, đa dạng về sinh thái và văn hóa nên cần được khai thác du lịch theo chiều sâu.

Theo ông, nơi đây còn có cảnh quan làng quê, nghề nông, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cùng những tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy, nếu được kết nối thành các trải nghiệm phù hợp, sẽ giúp Cẩm Thanh tạo thêm sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và quan trọng hơn là tạo dấu ấn riêng.

Đó cũng là câu chuyện đặt ra khi du lịch Cẩm Thanh ngày càng phát triển. Sinh kế mới giúp đời sống người dân thay đổi, song một số nghề từng gắn bó lâu đời với làng đang dần thu hẹp. Khi người làm nghề ít đi, những kỹ năng, kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ cũng đứng trước nguy cơ mai một.

Nhưng nghề truyền thống không chỉ cần du lịch để tìm thêm cơ hội tồn tại. Ở chiều ngược lại, muốn tạo ra bản sắc riêng, du lịch cũng cần nương vào nghề, văn hóa và lịch sử của làng.

Từ nghề tre dừa, đời sống sông nước đến kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, Cẩm Thanh vẫn còn nhiều chất liệu để kể. Khi những giá trị ấy trở thành một phần của sản phẩm du lịch, người làm nghề, câu chuyện nghề và không gian sống của cộng đồng cũng có thể bước vào hành trình khám phá của du khách.

Những trải nghiệm thủ công giúp du khách tiếp cận gần hơn với nghề truyền thống và văn hóa địa phương. Ảnh: HỮU TRUNG

Sinh ra trong gia đình nhiều năm gắn bó với nghề khai thác lá dừa nước, chị Ngô Thị Kim Chi chứng kiến những đổi thay của Cẩm Thanh khi du lịch phát triển. Thay vì rời bỏ nghề truyền thống, gia đình chị tìm cách đưa nghề cũ vào các sản phẩm trải nghiệm.

Hiện hai người trong gia đình đã mở công ty du lịch, tổ chức các hoạt động khám phá đời sống thôn quê Cẩm Thanh, chủ yếu phục vụ khách quốc tế.

Theo chị Chi, điều giữ chân du khách đôi khi lại đến từ những gì rất đỗi đời thường. Một gian bếp trong nhà, vài nguyên liệu quen thuộc, cách nấu một món ăn dân dã và cơ hội để du khách tự tay trải nghiệm cũng đủ tạo nên nét riêng.

Nhờ đó, gia đình vẫn duy trì được các tour, trong khi nghề khai thác, làm lá dừa nước không bị tách khỏi nhịp sống mới. Với chị, du lịch không thay thế nghề cũ mà mở thêm một cách để nghề đi cùng đời sống hôm nay.

Không gian phục vụ du lịch cũng là điều được quan tâm. Từng nhiều lần đến Hội An, vlogger du lịch Phan Hải Phong bày tỏ tiếc nuối khi một số hàng quán, mái tôn bán đồ lưu niệm, quần áo che khuất không gian dẫn vào rừng dừa. Anh mong Cẩm Thanh giữ được nét gần gũi của làng quê thay vì mang dáng dấp của một khu phố dịch vụ.

Theo anh Phong, các hàng quán, ki-ốt, điểm nghỉ chân có thể sử dụng nhiều hơn tre, dừa - những vật liệu gắn với nghề truyền thống địa phương. “Nếu dùng chính nguyên liệu và nghề của làng, cách mình truyền tải đến du khách sẽ ấn tượng hơn. Từng điểm đến, chỗ nghỉ chân mang nét riêng thì ngôi làng cũng đẹp và khác hơn”, anh Phong nói.