Trang trọng lễ cáo yết lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, đại diện Ban tổ chức lễ hội, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương của thành phố thực hiện các nghi thức, nghi lễ tại sân nhà Bạc đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Cáo yết xin phép mở hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu là nghi thức quan trọng trước mỗi kỳ lễ hội, nhằm kính cáo Đức Thánh và các vị thần linh để xin phép mở hội.

Dự lễ cáo yết có ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026; ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực lễ hội, Trưởng Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo một số sở ngành của thành phố; lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo; các đại biểu và đông đảo người dân và du khách.

Tại sân nhà Bạc đền Kiếp Bạc sáng nay, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức lễ hội, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương thành phố và các đại biểu, cùng người dân và du khách thập phương đã dâng hương, hoa, lễ phẩm… lên Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 thành kính dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Các nghi thức được thực hiện trang trọng, thành kính, nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bệnh tật tiêu trừ, thế giới hòa bình; cầu mong lễ hội diễn ra, thuận lợi, suôn sẻ.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu là một trong những lễ hội thường niên do UBND thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức và được tổ chức với quy mô cấp thành phố. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 26/9 - 4/10 (16 - 24/8 âm lịch).

Người dân và du khách nô nức về đền Kiếp Bạc sáng 20/9/2026. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trong không gian di sản thế giới, lễ hội không chỉ là dịp tưởng niệm các bậc tiền nhân, thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống, mà còn là cơ hội để những giá trị của Côn Sơn, Kiếp Bạc được tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Các nghi lễ truyền thống vẫn giữ vị trí trung tâm của mùa hội, từ cáo yết, tưởng niệm các bậc tiền nhân, khai ấn, cầu an, hội hoa đăng đến rước, tế và giỗ Đức Thánh Trần. Đây là phần cốt lõi làm nên chiều sâu văn hóa và tính thiêng của lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Người dân và du khách thành kính dâng hương tại sân nhà Bạc đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Song song với “lễ”, không gian “hội” được mở rộng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, múa rối nước, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại…

Người dân và du khách thành kính dâng hương, hoa, lễ tại đền Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội năm nay đó là sẽ diễn ra công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đây là dấu mốc quan trọng để đưa danh hiệu di sản thế giới từ một sự kiện ghi danh trở thành một giá trị được nhận diện, được lan tỏa và được phát huy trong đời sống văn hóa, du lịch và phát triển của các địa phương.

Chương trình Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức lễ hội.

Tại đền Kiếp Bạc, nhiều thế kỷ qua, cứ đến mùa thu tháng 8 âm lịch, nhân dân và du khách khắp nơi lại nô nức hành hương về đây để tưởng nhớ, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228 trong một gia đình thuộc tôn thất nhà Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với các cuộc kháng chiến quân Mông - Nguyên xâm lược ở thế kỷ 13 của quân dân Đại Việt.

Sinh thời ông luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, chăm lo vun đắp mối đoàn kết dân tộc, dạy tướng sĩ phải trên dưới một lòng. Đặc biệt, tư tưởng giữ nước “lấy dân làm gốc” của Hưng Đạo Đại vương vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần đã trở thành Đạo Nội, trở thành di sản văn hóa phi vật thể độc đáo trong nền văn hóa dân tộc, được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác trong tâm thức người Việt.