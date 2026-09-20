Giữ hồn Trung thu xưa
Từ tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống, một nhóm bạn trẻ ở TPHCM đã miệt mài phục dựng những chiếc lồng đèn trung thu xưa theo tư liệu và hình ảnh có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.
Qua từng thanh tre uốn, lớp giấy kiếng căng và nét màu thủ công, những món đồ chơi tưởng chừng đã chìm vào ký ức được thắp lại, góp phần gìn giữ vẻ đẹp khéo léo, tỉ mỉ của người Việt.
Dưới mái đình Sơn Trà hơn 160 năm tuổi ở phường Tân Định, TPHCM, không gian trưng bày “Cóc Cốc Tùng Tùng” với nhiều loại lồng đèn trung thu xưa, nổi bật là “Cóc kiện trời” cao gần 3m đưa người lớn tìm về ký ức và mang đến cho trẻ nhỏ một góc nhìn trong trẻo, rực rỡ để hiểu và yêu hơn văn hóa Việt.
Không gian trưng bày sẽ kéo dài đến ngày 10-10.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giu-hon-trung-thu-xua-post872470.html