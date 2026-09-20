Giữ hồn Trung thu xưa

Qua từng thanh tre uốn, lớp giấy kiếng căng và nét màu thủ công, những món đồ chơi tưởng chừng đã chìm vào ký ức được thắp lại, góp phần gìn giữ vẻ đẹp khéo léo, tỉ mỉ của người Việt.

Dưới mái đình Sơn Trà hơn 160 năm tuổi ở phường Tân Định, TPHCM, không gian trưng bày “Cóc Cốc Tùng Tùng” với nhiều loại lồng đèn trung thu xưa, nổi bật là “Cóc kiện trời” cao gần 3m đưa người lớn tìm về ký ức và mang đến cho trẻ nhỏ một góc nhìn trong trẻo, rực rỡ để hiểu và yêu hơn văn hóa Việt.

Không gian trưng bày sẽ kéo dài đến ngày 10-10.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Thủy, trưởng nhóm Khởi đăng tác khí, trang trí lồng đèn cá chép. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lồng đèn "Đại Long uy nghi", lấy cảm hứng từ một bức ảnh ghi lại cảnh rước đèn rồng trong lễ hội Phủ Dày (Nam Định xưa) hơn một thế kỷ trước

Zan và Megan, du khách đến từ bang Florida (Mỹ), tìm hiểu những nét văn hóa dân gian Việt Nam thông qua kỹ thuật làm lồng đèn

Từ lựa chọn vật liệu, tạo khung, dán giấy đến hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện thủ công

Những vật phẩm gắn với ký ức Trung thu truyền thống: bánh trung thu, tiến sĩ giấy, ông gậy đánh trăng, mâm trái cây, đầu sư tử giấy...

Không gian triển lãm thu hút khá đông trẻ em tới vui chơi rước đèn trung thu

Bạn trẻ thưởng thức bánh kẹo, uống trà và nghe thuyết trình về Trung thu xưa