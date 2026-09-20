Bữa cơm ngày mưa cứ làm món ăn vừa giòn ngon lại có vị chua ngọt đưa vị vô cùng

Chuẩn bị nguyên liệu làm món tôm giòn chấm sốt xoài

280g tôm nõn, 2 quả xoài chín, 1 quả trứng gà, 60g bột chiên giòn, 5ml rượu gạo, một chút muối, một chút bột tiêu, 90g sốt mayonnaise, 8ml nước cốt chanh.

Cách làm món tôm giòn chấm sốt xoài

Bước 1: Rửa sạch sau đó gọt bỏ vỏ xoài. Tiếp theo thái xoài thành từng miếng, bỏ hạt. Cho xoài vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Lấy 80g xoài xay nhuyễn vào bát rồi thêm sốt mayonnaise, nước cốt chanh vào khuấy đều.

Bước 2: Cho tôm nõn vào bát, thêm một chút rượu gạo, một chút muối, một chút bột tiêu vào trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút. Sau đó bạn đập 1 quả trứng gà vào, đánh tan, trộn đều cùng với tôm.

Bước 3: Sau đó bạn cho từng con tôm đã ướp lăn qua bột chiên giòn sao cho chúng được phủ đều một lớp bột. Lắc nhẹ để phần bột thừa rơi ra. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa đủ vào. Sau khi dầu nóng khoảng 70% thì thả tôm vào chiên cho đến khi chín vàng đều.

Bước 4: Khi tôm chín, bạn vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa nhanh chóng. Tiếp theo cho phần thịt xoài đã cắt xuống đáy đĩa, xếp tôm đã chiên giòn lên trên. Nếu thích bạn có thể rắc thêm chút ớt bột hoặc mè trắng rang lên để trang trí và tăng hương vị cho món ăn.

Bước 5: Món ăn như vậy là đã hoàn thành, vàng ruộm và thơm nức. Khi ăn, bạn chấm tôm giòn với sốt xoài vừa vừa pha kèm với xoài tươi. Món ăn thú vị vô cùng.

Thành phẩm món tôm giòn sốt xoài

Trong những ngày thời tiết mưa ẩm, bạn vừa muốn có một món ăn ngon giòn ngọt, ngon miệng thanh mát mà lại không muốn mất quá nhiều thời gian chế biến món ăn thì hãy tham khảo ngay món tôm giòn chấm sốt xoài trên đây. Hãy lựa chọn những quả xoài tươi ngon để làm món tôm giòn sốt xoài. Từng miếng tôm giòn giòn mềm ngọt chấm sốt xoài chua ngọt tạo cảm giác thanh mát khi ăn mà không hề ngán ngấy chút nào.

Chúc bạn thành công và có bữa ăn ngon miệng với món tôm giòn sốt xoài!