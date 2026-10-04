Tỉnh táo, bình tĩnh giúp người lao động tự bảo vệ mình

Tỉnh táo với những thông tin trên mạng

Mới đây, các hội nhóm Grab trên facebook đã kêu gọi tài xế xe máy và taxi tắt ứng dụng trong ngày 12 và 13-9 để phản đối chính sách chiết khấu của hãng. Vụ việc này khiến thu nhập trên cuốc xe của tài xế giảm sút nghiêm trọng. Trước tình hình trên, các nghiệp đoàn đã kêu gọi anh chị em tài xế bình tĩnh để hành xử đúng.

Anh Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, TPHCM, lên tiếng trên facebook cá nhân: “Mỗi ứng dụng Grab, be, Green SM… đều có cách tính giá, thưởng và chính sách riêng. Anh em đừng chỉ nhìn một cuốc xe rồi đánh giá; hãy nhìn tổng thu nhập trong ngày, số giờ chạy, lượng cuốc, thưởng, thời gian chờ và các chi phí thực tế và đừng tự làm mất nguồn thu nhập của mình khi chưa có phương án khác tốt hơn. Anh em có quyền phản ánh, kiến nghị khi thấy chính sách chưa phù hợp. Khi mình bình tĩnh, có thông tin, có số liệu và đúng quy định, tiếng nói sẽ thuyết phục hơn rất nhiều. Mong anh em đừng quá căng thẳng hay chạy theo những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng”.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (thứ ba từ trái sang) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tài xế xe ôm công nghệ. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trước tình hình trên, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động (NLĐ) Công đoàn thành phố đã đến thăm, động viên đoàn viên Nghiệp đoàn Xe công nghệ tại Điểm dừng chân dành cho tài xế xe công nghệ (phường Bình Trị Đông, TPHCM). Tại đây, ông Phùng Thái Quang (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NLĐ Công đoàn TPHCM) đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của tài xế xe công nghệ về đời sống, việc làm và ghi nhận mong muốn được tiếp cận các chính sách an sinh trong thời gian tới.

“Tôi mong anh chị em luôn giữ tinh thần đoàn kết, bình tĩnh và tỉnh táo trong quá trình làm việc và phản ánh, kiến nghị. Công việc của anh chị em có nhiều khó khăn, từ áp lực thu nhập, thời gian làm việc, an toàn giao thông đến những vấn đề về quyền lợi và an sinh. Khi có khó khăn, bức xúc hoặc kiến nghị chính đáng, hãy mạnh dạn phản ánh để công đoàn lắng nghe, đồng hành và cùng tìm giải pháp phù hợp”, ông Phùng Thái Quang chia sẻ.

Ông PHÙNG THÁI QUANG, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM: Thận trọng với thông tin chưa được kiểm chứng Trong thời đại mạng xã hội, thông tin lan truyền rất nhanh nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Công nhân, NLĐ cần thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng; không vội chia sẻ, lan truyền hoặc nghe theo những lời xúi giục, lôi kéo. Nếu có vấn đề thì cùng nhau trao đổi, có kiến nghị thì cùng thương lượng, đối thoại và phản ánh đúng nơi, đúng cách.

Tìm cách giải quyết phù hợp khi có bức xúc

Mới đây, “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động do Công đoàn 4 phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành và Cầu Ông Lãnh (TPHCM) phối hợp Tòa án nhân dân Khu vực 1 tổ chức, với sự tham gia của nhiều đoàn viên, NLĐ.

Phiên tòa được xây dựng từ một vụ án tranh chấp liên quan đến việc xử lý kỷ luật NLĐ. Tình huống được mô phỏng sát với thực tế, giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên và NLĐ nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động và có thêm kiến thức để xử lý khi phát sinh tình huống tương tự.

Theo nội dung vụ án giả định, nguyên đơn là bà Phạm Thị Thương, bị đơn là Công ty T. Theo đơn khởi kiện, ngày 12-9-2025, bà Thương đang làm việc đột nhiên bị bà Hoàng Thị Kim Huệ là NLĐ trong công ty vô cớ chửi bới, hành hung. Sau khi được can ngăn, bà Huệ bỏ đi. Cùng ngày, bà Huệ tiếp tục đến gây sự, hành hung; bà Thương đánh trả để tự vệ nhưng không gây thương tích cho bà Huệ. Vụ việc được đại diện công ty lập biên bản và có hình thức khiển trách đối với cả hai.

Ngày 5-10-2025, đại diện công ty tiếp tục triệu tập bà Thương tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động, sau khi đã thông báo tạm đình chỉ công việc của bà. Bà Thương cho rằng việc xử lý kỷ luật là không phù hợp, đồng thời phản ánh công ty không cung cấp biên bản họp xử lý kỷ luật lao động và không cho sao chụp biên bản ghi nhận vụ việc bà bị hành hung. Ngày 10-10-2025, Công ty T. ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải bà Thương với lý do có hành vi đánh nhau với NLĐ khác, nên bà Thương khởi kiện.

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thương, xác định công ty sa thải bà là trái pháp luật nên hủy quyết định về việc xử lý kỷ luật nêu trên. Tòa cũng buộc công ty T. trả tiền lương, BHXH, BHYT trong thời gian bà Thương không được làm việc cùng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, tổng cộng 66.638.000 đồng; đồng thời trả trợ cấp thôi việc 25.630.000 đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TPHCM vừa phối hợp Công an TPHCM tổ chức Ngày hội “Công nhân với pháp luật và an ninh, trật tự 2026” tại Khu công nghiệp Tân Tạo.

Tại đây, các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy và an ninh mạng được truyền tải bằng hình thức trực quan, sinh động. Nhiều tình huống thực tế được đưa ra giúp công nhân nhận diện rõ các hành vi vi phạm và những nguy cơ có thể gặp trong đời sống.

Chẳng hạn, chị Cao Lan Hương (Công ty TNHH Việt Nam Paiho) kể chuyện đồng nghiệp chị từng bị kẻ xấu giả danh người giao hàng hối thúc và lừa mất 400.000 đồng. Vì thế, theo chị việc tiếp thu kiến thức pháp luật qua những hình ảnh, clip tình huống cụ thể giúp NLĐ dễ nhớ, dễ áp dụng và tỉnh táo hơn trước các cuộc gọi lạ.