Rèn nghiêm, bắn giỏi ở Trung đoàn 831

Rèn từ những động tác cơ bản

Từ rất sớm, cả đơn vị đã ngay ngắn trong đội hình, không còn căng thẳng như những ngày đầu nhập ngũ, ánh mắt các chiến sĩ hiện rõ háo hức, bình tĩnh. Đợt này, các chiến sĩ bước vào nội dung kiểm tra bắn súng AK nâng cao bài 2 ban ngày, Trung liên, B-41 và Đại liên bài 1.

Đúng 7 giờ sáng, tiếng khẩu lệnh đầu tiên của chỉ huy trường bắn vang lên dứt khoát, ngay sau đó là những tiếng súng nổ to, giòn. Mỗi loạt bắn không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là phép thử về ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành sau thời gian rèn luyện.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 831), Bộ CHQS TP Bắc Ninh kiểm tra bắn đạn thật đại liên bài 1.

Vừa kết thúc loạt bắn đầu tiên, Binh nhất Nguyễn Như Hiếu được thông báo kết quả giỏi. Anh kể: “Không còn cảm giác hồi hộp như đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới, tôi rất vui vì mình đã bắn đúng kỹ thuật, đúng động tác, hoàn thành bài kiểm tra an toàn tuyệt đối”.

Trên tuyến chờ đợi, không ít những gương mặt trẻ hào hứng dõi theo từng loạt bắn, rồi cùng vỗ tay động viên khi đồng đội đạt kết quả cao. Binh nhất Nguyễn Văn Hoàng hồ hởi chia sẻ: “Trong từng buổi huấn luyện, chúng tôi được hướng dẫn tận tình, cụ thể của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thực hành nhiều lần, sau đó nâng dần yêu cầu. Những động tác chưa đúng được uốn nắn ngay tại chỗ. Qua đó, chúng tôi không chỉ nhớ nội dung mà còn hình thành phản xạ, tác phong nhanh, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ”.

Chiến sĩ năm thứ nhất Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 831) kiểm tra bắn B-41 bài 1.

Trong huấn luyện chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật là yêu cầu quan trọng. Vì vậy, Trung đoàn 831 chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành. Ở các khoa mục bắn súng, cán bộ huấn luyện tập trung hướng dẫn chiến sĩ nắm chắc tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy tắc sử dụng và các yếu lĩnh động tác. Quá trình luyện tập được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định an toàn.

Từ tư thế chuẩn bị, động tác ngắm bắn đến thao tác thực hành, chiến sĩ đều được rèn luyện tỉ mỉ. Cán bộ không chỉ yêu cầu bộ đội thực hiện đúng, mà còn giúp chiến sĩ hiểu nguyên nhân của từng động tác, từ đó chủ động khắc phục những hạn chế của bản thân. Khi bước vào thực hành, yêu cầu cao về điều kiện bài bắn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải có tâm lý vững vàng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh và vận dụng chính xác những nội dung đã được huấn luyện. Qua từng lần luyện tập, chiến sĩ từng bước khắc phục tâm lý hồi hộp, nâng cao khả năng tập trung và làm chủ vũ khí. Vì vậy, kết quả sau các lần kiểm tra bắn đạn thật không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật, mà còn cho thấy quá trình rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người lính.

Bản lĩnh trên thao trường

Nếu các bài tập kỹ thuật là nền tảng thì huấn luyện chiến thuật là bước quan trọng để chiến sĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tại Trung đoàn 831, các nội dung huấn luyện được tổ chức theo hướng tăng cường thực hành, chú trọng khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống.

Đại úy Phạm Ngọc Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 831) cho biết: Nội dung Tiểu đội Bộ binh trong chiến đấu tiến công, hoặc Tiểu đội Bộ binh trong chiến đấu phòng ngự yêu cầu các chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo vật chất, vũ khí trang bị. Trong chiến đấu, chiến sĩ cần quyết tâm cao, nắm vững ý định, cách đánh, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng xử trí tốt các tình huống, tiêu diệt hết mục tiêu theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ một động tác thiếu chính xác hoặc một khâu hiệp đồng chưa nhịp nhàng cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung của tập thể.

Tiểu đội bộ binh triển khai đội hình chiến đấu.

Cùng với nỗ lực của từng chiến sĩ là sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chỉ huy. Theo Thượng tá Trần Công Thể, Chính ủy Trung đoàn 831, cùng với huấn luyện quân sự, Trung đoàn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho bộ đội. Cán bộ từ trung đoàn đến tiểu đội thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, kịp thời động viên, giúp bộ đội yên tâm công tác, rèn luyện. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý quân số, quản lý vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Việc kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật giúp bộ đội hình thành tác phong chính quy, nhanh chóng thích nghi với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” luôn được quán triệt trong từng khoa mục huấn luyện. Bởi vậy, yêu cầu “rèn nghiêm, bắn giỏi” luôn gắn với “vững bản lĩnh, chắc tay súng”. Mỗi chiến sĩ không chỉ phấn đấu đạt kết quả cao trong từng khoa mục, mà còn phải có ý thức chấp hành kỷ luật, đoàn kết, hiệp đồng và sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ.

Những giọt mồ hôi đọng trên lưng áo, những dấu chân vẫn hằn trên mặt đất thao trường, nhưng ánh mắt của những chiến sĩ mới đã sáng lên, rắn rỏi hơn, vững chãi hơn, sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước. Bản lĩnh ấy trở thành nền tảng để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.