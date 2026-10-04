Tấm bằng của nghị lực

Trong số các gương mặt tân cử nhân rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, hình ảnh tân cử nhân Ngô Nguyễn Mỹ Duyên xuất hiện trên sân khấu nhận bằng với xe lăn cùng người cha đẩy phía sau, đã gây xúc động mạnh. Tấm bằng Mỹ Duyên nhận được không chỉ là nghị lực của riêng em mà có cả sự hỗ trợ bền bỉ của người cha hơn 20 năm đưa con đến trường.

Vượt qua giới hạn trên từng trang vở

Theo lời Mỹ Duyên, cơn bạo bệnh năm 18 tháng tuổi đã để lại di chứng nặng nề, khiến đôi chân em yếu dần rồi không thể tự đi lại, đôi bàn tay cũng co cứng, vụng về trong từng cử động. Dẫu vậy, khát khao được đi học, được hòa nhập cùng cuộc sống chưa bao giờ tắt trong cô gái nhỏ. Nhận thức rõ hoàn cảnh của mình, cô luôn tự nhủ phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác.

Ngô Nguyễn Mỹ Duyên cùng cha nhận bằng tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngày 19-9. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Nếu quãng đường dài đến trường có sự đồng hành của người thân thì khi bước vào giảng đường, Duyên phải đối mặt với những thử thách không nhỏ. Đôi tay yếu khiến tốc độ viết chữ của cô rất chậm. Với các môn chuyên ngành Tâm lý học đòi hỏi bài thi tự luận dài, việc chuyển hóa lượng kiến thức đã tiếp thu thành từng dòng chữ hoàn chỉnh trên giấy thi trong thời gian quy định thực sự là một cuộc “chạy đua” đầy căng thẳng.

“Có những lúc tôi rất lo lắng mình không kịp viết hết ý nghĩ trong đầu. Nhưng thay vì nản lòng, tôi tập cho mình thói quen tập trung cao độ, nắn nót từng chữ và cố gắng hoàn thiện trọn vẹn từng câu trong khả năng tốt nhất”, Mỹ Duyên tâm sự.

Nghị lực của Mỹ Duyên còn thể hiện ở thái độ sống tự lập và tích cực. Dù việc di chuyển giữa các khu vực học tập trong khuôn viên trường gặp không ít trở ngại, Duyên chưa bao giờ xem khiếm khuyết của bản thân là lý do để đòi hỏi sự ưu ái hay nới lỏng nhiệm vụ học tập.

TS Lê Thị Hằng, Trưởng bộ môn Tâm lý học đường và Tổ chức nhân sự, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: “Mỹ Duyên luôn chủ động chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp, hăng hái giơ tay phát biểu và đóng góp nhiệt tình trong các bài tập nhóm. Nụ cười rạng rỡ và tinh thần vượt khó của cô sinh viên ngồi xe lăn đã trở thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến thầy cô và bạn bè xung quanh”.

Bền bỉ đôi chân phụ tử

Đằng sau bản lĩnh kiên cường của Mỹ Duyên là bệ đỡ vững chắc từ gia đình, đặc biệt là người cha thầm lặng. Suốt hơn 20 năm, từ những ngày đầu mẫu giáo cho đến hết 4 năm đại học, chiếc xe máy cũ của ông Ngô Văn Dũng vẫn đều đặn lăn bánh đưa đón con gái. Ngày nào cũng vậy, người cha cẩn thận đỡ con lên xe, chằng buộc chiếc xe lăn cồng kềnh phía sau đuôi xe rồi mới nổ máy. Đến cổng trường, ông lại tháo dây buộc, mở xe lăn rồi đẩy con vào tận chỗ ngồi.

“Chở con bằng xe máy đã vất vả, lại phải mang theo chiếc xe lăn cồng kềnh phía sau nên những hôm trời mưa hay kẹt xe, tôi càng phải cẩn thận giữ thăng bằng để hai cha con đến trường an toàn”, ông Dũng nhớ lại.

Thử thách càng lớn hơn khi Duyên theo học đại học tại cơ sở phường An Phú Đông (quận 12 trước đây), cách ngôi nhà ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh trước đây) gần 20km. Để đưa đón con kịp giờ, người cha làm công việc bảo vệ ca đêm phải gác lại giấc ngủ sau ca trực vất vả. Mặc cho những sớm mai sương lạnh hay chiều tan tầm trời mưa ngập bánh xe, người cha vẫn ghì chặt tay lái giữ thăng bằng để hai cha con về đích an toàn. “Chỉ cần con còn muốn đi học, vất vả đến mấy tôi cũng cố gắng đưa con đi”, ông Dũng chia sẻ.

Cầm tấm bằng cử nhân trên tay, Mỹ Duyên hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ mở ra những thử thách mới khi hòa nhập thị trường lao động. Tuy nhiên, cô gái trẻ tràn đầy niềm tin. Lựa chọn chuyên ngành Tâm lý học xuất phát từ mong muốn dùng tri thức và chính trải nghiệm vượt qua nghịch cảnh của mình để lắng nghe, sẻ chia và trợ giúp tinh thần cho những người chịu tổn thương trong xã hội.

“Tấm bằng tốt nghiệp này là món quà tri ân sâu sắc nhất tôi muốn dành tặng ba mẹ - những người đã hy sinh cả đời vì tôi. Tôi mong sớm tìm được một công việc phù hợp với điều kiện vận động để tự lập cuộc sống, đỡ đần phần nào gánh nặng gia đình và trở thành một chuyên viên tâm lý có ích”, Mỹ Duyên bày tỏ.

Tấm bằng tốt nghiệp Mỹ Duyên cầm trên tay đánh dấu một chặng đường đã đi qua bằng nghị lực của cô gái trẻ và sự bền bỉ đồng hành của gia đình. Từ đây, cánh cửa tương lai hẳn sẽ rộng mở hơn với cô.

TS Lê Thị Hằng, Trưởng Bộ môn Tâm lý học đường và Tổ chức nhân sự, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhận xét: “Trong các buổi học, Mỹ Duyên luôn thể hiện tinh thần rất tích cực, không hề e dè hay mặc cảm. Em luôn chủ động phát biểu, đóng góp tích cực vào các hoạt động nhóm, lan tỏa sự tự tin và nhiệt huyết đến cả lớp. Nhìn hình ảnh người cha lặng lẽ chở con đến trường và đón con về mỗi ngày, bất kể nắng mưa, tôi vô cùng kính phục. Giây phút hai cha con cùng đứng trên sân khấu tốt nghiệp, tôi hiểu rằng tấm bằng ấy thuộc về cả hai người. Đó là kết quả của nghị lực phi thường nơi Mỹ Duyên và tình yêu thương âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ của người cha”.