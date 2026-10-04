Những bước chân không ngại đường xa

Đường đến trường của các em học sinh thôn Nà Vài, xã Nghiên Loan.

Vào mỗi buổi sáng khi nhiều gia đình còn chưa bắt đầu công việc trong ngày, những học sinh ở các thôn bản xa đã chuẩn bị sách vở, quần áo và đồ dùng học tập để đến trường. Có em được bố mẹ đưa đón, có em đi cùng bạn bè, cũng có những học sinh đã quen với việc tự mình vượt qua những đoạn đường đồi núi quen thuộc để đến lớp.

Em Thào Linh Chi, học sinh lớp 5A3, phân hiệu 2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Nghiên Loan, chia sẻ: Nhà cách trường hơn 2km, em thường đi bộ đến trường vào mỗi sáng thứ 2 và về nhà vào chiều thứ 6 hằng tuần. Em ở bán trú với các bạn cùng trang lứa, được các thầy, cô giáo chăm lo từ bữa ăn ngon, giấc ngủ và dạy bảo từ những việc nhỏ nhất nên em rất vui.

Đường đến trường ở vùng cao không phải lúc nào cũng thuận lợi. Địa hình đồi núi, khoảng cách giữa các khu dân cư và trường học khiến việc đi lại của học sinh gặp nhiều khó khăn. Vào những ngày mưa, đường trơn trượt, việc đi lại càng vất vả.

Với những gia đình còn khó khăn, chuyện học của con đôi khi phải cân đối cùng rất nhiều nhu cầu khác của cuộc sống. Thế nhưng, vượt lên những trở ngại ấy, các em vẫn đến trường, bởi phía cuối con đường là lớp học, là thầy cô, bạn bè và những bài học mở ra thêm nhiều cơ hội cho tương lai.

Cô giáo Hoàng Thị Bến, phân hiệu 2, Trường PTDTBT Tiểu học Nghiên Loan, cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm học, các em đã có ý thức khá tốt trong việc ăn, ở, học tập tại trường. Với học sinh vùng cao, ngoài dạy kiến thức, giáo viên chúng tôi phải quan tâm đến từng hoàn cảnh, động viên các em và phối hợp với gia đình để các em luôn có ý thức vươn lên.

Các em học sinh Nghiên Loan trong một tiết học

Năm học 2026-2027, Trường PTDTBT Tiểu học Nghiên Loan có 45 lớp, với 988 học sinh, trong đó 516 học sinh bán trú. Việc ở bán trú đã tiếp tục tạo điều kiện giúp những học sinh ở xa có thêm thời gian học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục tập trung, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại hằng ngày.

Có nhiều em còn rụt rè, kỹ năng giao tiếp hạn chế; có em hoàn cảnh gia đình khó khăn... Thầy cô đã gần gũi, nắm bắt tâm tư của từng học sinh để kịp thời động viên, hỗ trợ. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương luôn được chú trọng quan tâm.

Thầy giáo Văn Phúc Hòa, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nghiên Loan, cho biết: Công tác tổ chức ăn, ở bán trú được Nhà trường quan tâm chu đáo, từ việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, xây dựng thực đơn, bảo đảm nguồn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm đến quản lý, chăm sóc học sinh. Từ đó, giúp các em có điều kiện sinh hoạt ổn định, yên tâm học tập, rèn luyện và từng bước thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tập trung.

Dẫu hành trình đến trường của học trò ở xã vùng cao Nghiên Loan vẫn đối mặt nhiều trở ngại bởi đường sá trơn trượt khi mưa và cái lạnh buốt giá của mùa đông, các em vẫn kiên trì vượt khó. Nhưng trên hành trình ấy, các em có thêm điểm tựa từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Mỗi ngày đến trường đều đặn là một ngày các em được học thêm điều mới, nuôi dưỡng ước mơ và mở rộng cơ hội cho tương lai.