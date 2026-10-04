Học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu có thêm cơ hội học tiếng Nhật, tiếng Hàn tại Đồng Nai

Đại diện Trường Đại học Lạc Hồng và các đơn vị trao tặng học bổng cho Trường THPT Vĩnh Cửu, Thành phố Đồng Nai.

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đồng Nai, Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ BARAEN là đơn vị tài trợ, Học viện King Sejong Biên Hòa, Trường Đại học Lạc Hồng và Ban Giám hiệu Trường THPT Vĩnh Cửu đồng tổ chức chương trình.

Chương trình được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng và Trường THPT Vĩnh Cửu.

Mục tiêu là từng bước xây dựng một mô hình đào tạo ngoại ngữ ổn định, lâu dài, trong đó việc học ngôn ngữ được kết hợp với các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Ngay trong đợt đầu triển khai, chương trình thu hút 163 học sinh đăng ký tham gia. Nội dung đào tạo được thiết kế thành 4 khóa học tương ứng với 4 học kỳ, mỗi tuần 4 tiết, tổng cộng 48 tiết mỗi học kỳ.

Giáo trình tiếng Nhật được sử dụng là giáo trình do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản biên soạn; chương trình tiếng Hàn sử dụng giáo trình của Học viện King Sejong.

Lễ khai giảng chương trình đào tạo tiếng Nhật - Hàn cho sinh viên Trường THPT Vĩnh Cửu, Thành phố Đồng Nai.

Điểm đáng chú ý của chương trình là học sinh không chỉ học kiến thức ngôn ngữ trên lớp. Sau mỗi khóa học, các em sẽ tham gia một hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Thông qua những hoạt động này, học sinh có thêm cơ hội vận dụng kiến thức đã học, đồng thời hiểu hơn về văn hóa, đời sống và con người của hai quốc gia.

Việc đưa tiếng Nhật và tiếng Hàn đến với học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu góp phần mở rộng lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh phổ thông, tạo điều kiện để các em hình thành năng lực giao tiếp và hiểu biết văn hóa từ sớm.

Đây cũng là nền tảng để học sinh chủ động hơn trong việc lựa chọn ngành học, cơ hội học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Từ chương trình này, sự phối hợp giữa nhà trường, các tổ chức hữu nghị, cơ sở giáo dục và đơn vị đồng hành được kỳ vọng sẽ tạo thêm những mô hình học tập thiết thực, giúp học sinh tiếp cận kiến thức gắn với thực tiễn và từng bước chuẩn bị hành trang cho quá trình học tập, làm việc trong môi trường quốc tế.