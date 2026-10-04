Đổi mới Hội giảng nhà giáo nghề nghiệp, khuyến khích ứng dụng AI

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo được xây dựng để thay thế Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Hưng Yên năm 2026.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng dự thảo nhằm cập nhật cơ sở pháp lý, đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý, dự thảo chuyển trọng tâm Hội giảng theo hướng phát triển năng lực chuyên môn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa phương pháp dạy học hiệu quả.

So với mô hình tổ chức Hội giảng theo nhiều cấp quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH, dự thảo lần này không quy định Hội giảng cấp quốc gia (Hội giảng cấp toàn quốc).

Các hình thức được dự thảo quy định gồm Hội giảng cấp cơ sở do cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định; Hội giảng theo ngành, nhóm ngành, nghề hoặc lĩnh vực chuyên môn do hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, điều lệ và quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng không ấn định chu kỳ tổ chức theo thời gian cố định, chủ thể tổ chức được chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Cùng với đó, việc tham gia Hội giảng của nhà giáo được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn và điều kiện thực tế. Đồng thời, không quy định chỉ tiêu bắt buộc về số lượng nhà giáo tham gia hoặc chỉ tiêu thành tích đối với nhà giáo và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Theo dự thảo, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc tổ chức Hội giảng và ban hành quy định tổ chức phù hợp với điều kiện của cơ sở. Trong đó, các nội dung về thời gian, hình thức, đối tượng, điều kiện tham gia, tiêu chí đánh giá, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và việc ghi nhận, tôn vinh kết quả được cụ thể hóa.

Đáng chú ý, việc tổ chức Hội giảng không yêu cầu xin phép, trình duyệt hoặc phê duyệt trước của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với đánh giá nhà giáo, dự thảo xác định bài trình giảng là nội dung trọng tâm và được đánh giá qua 6 nhóm tiêu chí. Bài trình giảng được ghi nhận đạt khi đạt từ 75% tổng số điểm trở lên, đồng thời từng nhóm tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm trở lên.

Dự thảo cũng phân định giữa kết quả chuyên môn với việc tôn vinh, khen thưởng, trao giải. Kết quả Hội giảng không mặc nhiên được quy đổi thành tiêu chuẩn chức danh, điều kiện bổ nhiệm, thăng hạng hoặc các điều kiện pháp lý khác nếu pháp luật chuyên ngành không quy định.

Đổi mới phương thức tổ chức, dự thảo khuyến khích nhà giáo ứng dụng công nghệ số, học liệu số, thiết bị dạy học tự làm, mô hình mô phỏng, môi trường thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học.

Việc ứng dụng công nghệ số và AI trong bài trình giảng phải phù hợp với yêu cầu chuyên môn; tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và các quy định pháp luật có liên quan.