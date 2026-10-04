Nhiều học sinh Việt Nam 'đổi hướng' chọn đi du học Trung Quốc, Singapore

Chia sẻ tại hội thảo định hướng du học do Tổ chức giáo dục Summit tổ chức, ông Vũ Hải Trường, đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của Đại học Hong Kong (Trung Quốc), cho hay số học sinh Việt Nam quan tâm đến các trường đại học châu Á ngày càng tăng mạnh trong những năm gần đây.

Đổi hướng do chi phí du học và khoảng cách địa lý?

Riêng với Đại học Hong Kong, ngôi trường xếp thứ 11 thế giới theo QS Ranking, khoảng 4 năm trước, chỉ có duy nhất một hồ sơ của học sinh Việt Nam nộp vào. Tuy nhiên, năm 2026, con số này tăng lên 300 hồ sơ, trong đó 192 học sinh được nhận, 45 em lựa chọn nhập học và 32 em giành học bổng.

Ông Trường nhận định những con số trên phần nào cho thấy sự dịch chuyển trong lựa chọn điểm đến của học sinh Việt Nam.

Ông Vũ Hải Trường, đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Một trong những yếu tố thúc đẩy đẩy xu hướng này, theo ông Trường, là vấn đề chi phí. So với các thị trường du học truyền thống như Mỹ, Anh, Australia hay Canada, chi phí học tập và sinh hoạt tại một số quốc gia châu Á “dễ tiếp cận hơn”.

Riêng tại Đại học Hong Kong, ông cho biết chi phí này khoảng 25.000 USD/năm. Đây là mức chi phí được đánh giá hợp lý so với thứ hạng của trường trong bảng xếp hạng thế giới.

Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo của các trường châu Á cũng bật lên rất nhanh. “Nếu trước đây, nói đến những đỉnh cao học thuật, mọi người thường nghĩ tới các nước phương Tây thì giờ đây, những đỉnh cao đó đã xuất hiện ngày càng nhiều ở châu Á”, ông Trường nói.

Chẳng hạn, Trung Quốc có những trường như Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, hay Singapore có Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang… Đây đều là những trường có vị trí cao trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Cùng với chất lượng đào tạo, hệ thống học bổng đa dạng cũng là một yếu tố khiến châu Á trở nên hấp dẫn hơn với học sinh Việt Nam. Chẳng hạn, Trung Quốc có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế, từ học bổng Chính phủ Trung Quốc, học bổng của địa phương, thành phố đến học bổng do từng trường đại học triển khai.

Như tại Đại học Hong Kong, chương trình Học bổng Hiệu trưởng được dành riêng cho học sinh của 8 trường tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những cách các trường đại học châu Á thu hút học sinh quốc tế có thành tích tốt.

Một yếu tố khác là khoảng cách địa lý. Việc di chuyển giữa Việt Nam và các nước châu Á thường thuận tiện hơn so với những điểm đến ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Khoảng cách gần cũng giúp học sinh dễ về thăm gia đình, đồng thời giảm một phần chi phí đi lại.

Theo ông Trường, với nhiều phụ huynh, các điểm đến như Trung Quốc hay Singapore sẽ tạo cảm giác “vừa đủ quốc tế” nhưng vẫn gần Việt Nam.

“Phụ huynh cảm thấy có sự yên tâm nhất định để con vừa có thể tiếp cận những môi trường học thuật tốt, vừa không quá xa gia đình”, ông nói.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng là yếu tố được học sinh quan tâm khi lựa chọn nơi du học. Ông Trường cho biết tại Đại học Hong Kong, sinh viên có thể nhận từ 2-3 lời mời làm việc ngay trước khi tốt nghiệp với mức lương trung bình 4.300 USD. Sinh viên cũng có thể ở lại đây 2 năm sau khi tốt nghiệp.

Điểm đến du học của học sinh Việt Nam đang có sự thay đổi

Bà Lê Diệu Linh, Phó Giám đốc Tổ chức giáo dục Summit, cũng nhận định xu hướng lựa chọn điểm đến du học của học sinh Việt Nam đang có sự thay đổi.

Theo bà, trước đây Mỹ, Australia và Anh là những thị trường được học sinh Việt Nam quan tâm rõ rệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí du học tăng và các gia đình ngày càng chú trọng hiệu quả của khoản đầu tư, học sinh bắt đầu cân nhắc nhiều hơn những thị trường châu Á.

Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam cân nhắc các điểm đến du học châu Á.

“Hiện nhiều học sinh vẫn nộp hồ sơ vào Mỹ nhưng đồng thời xây dựng thêm phương án dự phòng tại các trường đại học châu Á”, bà Linh nói.

Bà cho rằng ngoài yếu tố chi phí, những thay đổi về chính sách visa và môi trường địa chính trị cũng khiến một bộ phận phụ huynh, học sinh thận trọng hơn khi lựa chọn điểm đến ở xa.

Trong khi đó, Singapore cũng ghi nhận sự quan tâm tăng lên từ học sinh Việt Nam. Bà Nguyễn Thùy Linh, đại diện tuyển sinh Học viện Quản lý Singapore, cho biết nhiều năm trước học sinh Việt Nam chủ yếu hướng đến Anh, Australia, Mỹ và Canada. Nhưng khoảng 2-3 năm gần đây, số học sinh, phụ huynh tìm hiểu du học Singapore tăng khoảng 20-30%.

Singapore có lợi thế về khoảng cách địa lý và hệ thống giáo dục gắn với thị trường việc làm. Đây cũng là trung tâm tài chính, thương mại và logistics lớn của khu vực, nên những học sinh quan tâm đến các lĩnh vực như tài chính, kinh tế, kinh doanh hay logistics có thêm cơ hội thực tập và tìm việc trong quá trình học và sau tốt nghiệp.

“Singapore nói tiếng Anh nên học sinh không phải học thêm một ngôn ngữ thứ hai để theo học chương trình chính khóa. Đây cũng là một yếu tố khiến phụ huynh cân nhắc”, bà Linh nói.