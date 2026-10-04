Bữa ăn bán trú - Đôi điều suy ngẫm

“Mẹ ơi, hôm nay con ăn ngon lắm! Có món con thích nữa, còn có trái cây...”

Không cần món ăn cầu kỳ, chỉ cần nghe con trả lời vui vẻ như thế là cha mẹ thấy nhẹ lòng.

Thời gian qua, việc tổ chức bữa ăn bán trú được ngành giáo dục rất quan tâm, chấn chỉnh ở nhiều nơi. Các yêu cầu về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, khẩu phần, nguồn thực phẩm và trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn được chú trọng hơn. Những thay đổi ấy được phản ánh bằng chính trải nghiệm của trẻ.

Chất lượng bữa ăn bán trú được thể hiện từ nguồn thực phẩm, khẩu phần đến cách tổ chức bữa ăn cho học sinh. Ảnh minh hoạ AI tạo.

Một bữa cơm ngon bắt đầu từ sự chăm chút

Một bữa ăn ngon với trẻ đôi khi rất gần gũi: món ăn vừa miệng, cơm nóng, có món mình thích, thêm chút trái cây sau bữa. Bữa xế cũng vậy, có thể chỉ là một phần sữa, món ăn nhẹ hay trái cây phù hợp với lứa tuổi. Nhưng để có được những điều tưởng như rất bình thường ấy, phía sau là nhiều yêu cầu không thể xem nhẹ: thực phẩm phải rõ nguồn gốc, được bảo quản và chế biến đúng cách; khẩu phần phù hợp với lứa tuổi; thực đơn bảo đảm dinh dưỡng và quan trọng là trẻ có thể ăn ngon, ăn đủ.

Vì vậy, chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ nằm ở thực đơn hay mức tiền của một suất ăn. Điều quan trọng là thực phẩm được kiểm soát ra sao, các bữa ăn được tổ chức thế nào và trẻ thực sự đón nhận ra sao.

Những món thường được ăn hết, những món hay bị bỏ lại, khẩu phần trẻ ăn vừa sức... đều là thông tin hữu ích để nhà trường điều chỉnh thực đơn. Khi trẻ vui vẻ kể về bữa trưa hay bữa xế ở trường, cha mẹ có thêm một lý do để yên tâm. Ngược lại, việc trẻ thường xuyên bỏ lại thức ăn, không thích món ăn hoặc có những điều khiến mình không thoải mái cũng cần được lắng nghe.

Những băn khoăn của phụ huynh về bữa ăn bán trú thời gian qua hoàn toàn hợp lý. Cha mẹ cần được biết những thông tin cần thiết về bữa ăn của con; nhà trường cần chủ động kiểm tra, tiếp nhận phản hồi và kịp thời điều chỉnh khi có vấn đề. Sự minh bạch ấy sẽ tạo được niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường và ngành giáo dục.

Để cha mẹ yên tâm khi gửi con

Bữa ăn bán trú là công việc cần sự phối hợp của nhiều phía. Nhà trường phải chủ động kiểm tra, quản lý và lắng nghe ý kiến của phụ huynh, học sinh. Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm về chất lượng thực phẩm, suất ăn và bữa xế. Cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh những bất cập.

Thực đơn bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học được xây dựng theo từng ngày, bảo đảm phù hợp với lứa tuổi. Ảnh minh hoạ.

Ở những nơi phù hợp, có thể ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; nghiên cứu những mô hình tổ chức bữa ăn chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhưng dù theo mô hình nào, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng những bữa ăn thực tế đến với trẻ mỗi ngày.

Với phụ huynh, sự đồng hành có thể bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản sau giờ học: “Hôm nay con ăn món gì?”. Một phản hồi với giáo viên, một góp ý đúng lúc cũng có thể giúp nhà trường hiểu hơn về những bữa ăn mà học sinh đang trải nghiệm.

Mỗi phần ăn ở trường học không chỉ là sự chăm lo cho sức khoẻ dinh dưỡng, thể chất của trẻ mầm non, mà còn là niềm tin của mỗi gia đình,được vun đắp mỗi ngày./.