Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương

Những buổi trải nghiệm thực tế tại địa phương giúp các em học sinh kết nối kiến thức và cuộc sống gần gũi hơn.

Trong tiết học Giáo dục địa phương của lớp 6A17, Trường THCS Trưng Vương (phường Phan Đình phùng), không khí lớp học diễn ra sôi nổi hơn thường ngày. Từng nhóm học sinh lần lượt giới thiệu những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, nét văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên.

Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 6A17, chia sẻ: Chúng em rất thích khi được tìm hiểu về các làng nghề, di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương. Em mong có thêm những chuyến tham quan thực tế để được tận mắt nhìn thấy và tìm hiểu kỹ hơn những địa điểm mình đã học.

Theo cô giáo Vũ Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương: Nhà trường xác định giáo dục địa phương là nội dung quan trọng, vì vậy cùng với bảo đảm chương trình, giáo viên được khuyến khích đổi mới phương pháp để tạo hứng thú cho học sinh. Bên cạnh các tiết học trên lớp, nhà trường dự kiến tổ chức cho học sinh trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề trong tỉnh.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương thuyết trình về các danh lam thắng cảnh của tỉnh trong một tiết học giáo dục địa phương.

Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên có 51 dân tộc cùng chung sống, với sự đa dạng, phong phú về văn hóa của các dân tộc. Năm học 2025-2026, qua rà soát nội dung dạy học và tài liệu Giáo dục địa phương của 2 tỉnh trước sáp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng khung nội dung giáo dục địa phương cho tỉnh Thái Nguyên mới.

Bộ tài liệu biên soạn mới có những chủ đề mới, mang tính thời sự như: đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa và ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản; phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian; nghề truyền thống, làng nghề và các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu biểu. Nội dung về kinh tế số, năng lực số, công dân số và đổi mới sáng tạo gắn với các mô hình, hệ sinh thái phát triển đặc thù của địa phương cũng được bổ sung.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên - chủ biên phần lịch sử trong chương trình giáo dục địa phương của tỉnh, cho biết: Trong quá trình biên soạn, quan điểm cốt lõi là không liệt kê sự kiện một cách cơ học hay dàn trải hình thức. Thay vào đó, nhóm biên soạn ưu tiên lựa chọn những nhân vật, sự kiện và hiện tượng lịch sử, văn hóa tiêu biểu, có tính điển hình cao. Sử liệu được chắt lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính khoa học, tránh lặp lại và giúp học sinh các độ tuổi tiếp cận lịch sử theo lộ trình tăng dần về chiều sâu.

Mục tiêu quan trọng nhất là khơi gợi sự trân trọng và gắn kết trong các em đối với đất và người Thái Nguyên, giúp các em hiểu rằng lịch sử mỗi vùng đất chính là một phần của dòng chảy lịch sử chung. Khi cảm nhận được những giá trị quý báu quanh mình và nhận ra tiềm năng phát triển của tỉnh trong không gian mới, học sinh sẽ chuyển hóa thành động lực học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương.