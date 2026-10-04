Lan tỏa tình yêu biển, đảo trong thế hệ trẻ

Từ sân chơi đến hành trình gieo tình yêu biển, đảo

Là sáng kiến của Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam, được Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức lần đầu năm 2013, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã thu hút hàng triệu lượt học sinh tham gia. Thông qua cuộc thi, các em được tìm hiểu về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; pháp luật về biển, đảo; đồng thời được giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu về cán bộ, chiến sĩ CSB. Giá trị của cuộc thi còn được lan tỏa từ những bài viết, tranh vẽ, sản phẩm sáng tạo hay lời nhắn gửi của học sinh từ đất liền hướng về biển, đảo, trở thành món quà tinh thần ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng. Qua đó, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ CSB và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước phát triển quan trọng của cuộc thi là năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo (Đề án). Đây là cơ sở để cuộc thi được triển khai thống nhất, bài bản, mở rộng đối tượng và địa bàn, tạo bước chuyển mới cả về quy mô và chất lượng. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên cuộc thi được triển khai theo Đề án trên phạm vi toàn quốc. Hơn 470.000 lượt học sinh tham gia là con số cho thấy sức hút và khả năng lan tỏa của hoạt động giáo dục về biển, đảo trong trường học. Cuộc thi được triển khai tại các trường THCS trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển và một số địa bàn trọng điểm trong cả nước, gắn với các chương trình an sinh xã hội, hoạt động hướng về biển, đảo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham quan tranh vẽ về biển, đảo của các thí sinh. Ảnh: LA DUY

Các giáo viên và thí sinh góp ý, nội dung cuộc thi cần được thiết kế theo hướng “học mà chơi, chơi mà học”, giảm tính hàn lâm, tăng tính trực quan và trải nghiệm. Các câu hỏi, tình huống thực tiễn, hình ảnh, video, bản đồ số, mô phỏng không gian biển, đảo... được khai thác phù hợp sẽ giúp những vấn đề vốn có tính đặc thù trở nên gần gũi hơn với học sinh. Bên cạnh đó, nghiên cứu mở rộng những nội dung yêu cầu học sinh thuyết trình, xử lý tình huống, thiết kế sản phẩm truyền thông, kể chuyện, sáng tác hoặc thực hiện các dự án nhỏ về biển, đảo. Qua đó, các em không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn có cơ hội thể hiện năng lực sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm.

Thế hệ trẻ ngày càng gắn bó với môi trường số, vì thế cuộc thi cần có những hình thức phù hợp để học sinh có thể tìm hiểu và lan tỏa kiến thức về biển, đảo trên các nền tảng số một cách chính xác, tích cực. Có thể xây dựng kho học liệu số, các cuộc thi trực tuyến bổ trợ, sản phẩm đồ họa, video ngắn, bản đồ tương tác... qua đó đưa thông điệp về biển, đảo đến gần hơn với đời sống của học sinh.

Bên cạnh sự giáo dục từ nhà trường, cần phát huy tốt hơn vai trò của gia đình, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông. Một cuộc thi dành cho học sinh sẽ tạo được sức lan tỏa lớn hơn khi phụ huynh cùng tìm hiểu, giáo viên cùng hướng dẫn, địa phương cùng tổ chức và báo chí đồng hành. Khi đó, thông điệp “Em yêu biển, đảo quê hương” không chỉ hiện diện trong phòng thi mà còn trở thành nội dung giáo dục thường xuyên trong nhà trường và cộng đồng.