Mở hành trình khám phá ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc cho học sinh THPT

Học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu (TP Đồng Nai) tham gia chương trình đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Trường THPT Vĩnh Cửu, TP Đồng Nai vừa tổ chức khai giảng chương trình đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn dành cho học sinh.

Chương trình gồm 4 khóa học tương ứng với 4 học kỳ, với thời lượng 4 tiết mỗi tuần, tổng cộng 48 tiết mỗi học kỳ. Tính đến thời điểm khai giảng, có 163 học sinh đăng ký tham gia.

Việc tổ chức thêm các lớp tiếng Nhật và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh mở thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh ngay từ bậc THPT.

Chương trình được triển khai theo hướng kết hợp đào tạo ngôn ngữ với các hoạt động trải nghiệm văn hóa sau mỗi khóa học. Qua đó, học sinh có cơ hội tìm hiểu những nét đặc trưng của Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào các hoạt động thực tế.

Giáo viên cùng học sinh tham gia chương trình học.

Giáo trình tiếng Nhật do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản biên soạn, trong khi giáo trình tiếng Hàn do Học viện King Sejong biên soạn.

Trong những buổi học đầu tiên, học sinh làm quen với tiếng Nhật từ những kiến thức nền tảng như lời chào, cách phát âm, hệ thống chữ Hiragana và các mẫu câu giao tiếp đơn giản.

Bên cạnh việc học ngôn ngữ, chương trình dành nội dung cho việc tìm hiểu văn hóa và đời sống Nhật Bản.

Sự tham gia của cô Hachisuka Makiko, đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, cùng các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản giúp học sinh có thêm thông tin về ngôn ngữ, văn hóa cũng như môi trường giao lưu, học tập và làm việc có yếu tố Nhật Bản.

Đối với ngành Nhật Bản học, Trường Đại học Lạc Hồng, việc phối hợp với Trường THPT Vĩnh Cửu triển khai chương trình tiếng Nhật là hoạt động mở rộng đào tạo ngoại ngữ đến học sinh phổ thông.

Thông qua chương trình, học sinh được tiếp cận những kiến thức cơ bản về tiếng Nhật và tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản, từ đó có thêm thông tin phục vụ việc lựa chọn hướng học tập, nghề nghiệp sau này.

Mở rộng lựa chọn ngoại ngữ từ bậc phổ thông

Đại diện các đơn vị phối hợp cho biết chương trình được định hướng triển khai ổn định, lâu dài tại Trường THPT Vĩnh Cửu.

Sự phối hợp giữa các tổ chức hữu nghị, trường đại học và nhà trường nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nguồn học liệu và phương pháp đào tạo phù hợp với từng ngôn ngữ.

Theo ban tổ chức chương trình, việc đưa tiếng Nhật và tiếng Hàn vào môi trường THPT góp phần đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh.

Với những học sinh tiếp tục theo học các ngôn ngữ này ở bậc đại học, chương trình cũng cung cấp những kiến thức ban đầu về ngôn ngữ và văn hóa, có thể được sử dụng trong quá trình định hướng ngành học, nghề nghiệp và chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu, học tập có yếu tố quốc tế.

Việc đưa tiếng Nhật, tiếng Hàn vào trường phổ thông nằm trong xu hướng đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh.

Đại diện trường THPT Vĩnh Cửu nhận tài trợ khóa học.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếng Nhật đã được ban hành chương trình Ngoại ngữ 1. Trong khi đó, tiếng Hàn được thí điểm là Ngoại ngữ 1 từ năm 2021.

Thực tế cho thấy việc dạy và học tiếng Nhật, tiếng Hàn đang từng bước mở rộng.

Với tiếng Hàn, theo thống kê năm 2025, số người Việt Nam đăng ký dự thi chứng chỉ tiếng Hàn đã tăng qua các năm, hiện khoảng 60.000 người.

Hoạt động đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam cũng được mở rộng, với 79 trường tiểu học và THCS đưa tiếng Hàn vào giảng dạy.

Đối với tiếng Nhật, theo khảo sát của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Việt Nam hiện có 73 cơ sở giáo dục đại học giảng dạy tiếng Nhật, với tổng số hơn 47.000 người học. Trong đó, 51 trường đào tạo chính quy các chuyên ngành tiếng Nhật và Nhật Bản học, với khoảng 13.000 người học.

Chương trình đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn dành cho học sinh tại Trường THPT Vĩnh Cửu được triển khai với sự phối hợp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng và Trường THPT Vĩnh Cửu. Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Văn phòng TPHCM, Học viện King Sejong Biên Hòa, Công ty TNHH SX - TM - DV Baraen cùng các đơn vị liên quan.