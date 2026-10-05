Nhiều ưu đãi phí, lệ phí nhằm thúc đẩy chuyển đổi số

Theo Thông tư số 117/2026 của Bộ Tài chính quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, người dân được hưởng chính sách miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường số. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh.

- Xin ông cho biết, Thông tư số 117/2026 có những quy định mới nào về miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số?

- Thông tư số 117/2026 của Bộ Tài chính là một trong những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy phát triển công dân số và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo đó, từ ngày 15-8-2026 đến 28-2-2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời đáp ứng các điều kiện về tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID và thực hiện TTHC theo phương thức điện tử được hưởng chính sách miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí.

Chính sách bao gồm giảm lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp: Giảm 10% đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; giảm 50% đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống đăng ký lần thứ hai trở đi; giảm 100% đối với xe mô tô đăng ký lần thứ hai trở đi theo các điều kiện quy định.

Bên cạnh đó, nhiều khoản phí, lệ phí thiết yếu khác cũng được miễn như: Phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, một số lệ phí về giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, hộ chiếu, giấy thông hành... Một số khoản phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy được giảm 50%.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh.

- Để được áp dụng mức miễn, giảm theo quy định, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì và thực hiện thủ tục như thế nào, thưa ông?

- Điểm quan trọng của chính sách lần này là việc hưởng ưu đãi được gắn trực tiếp với mức độ số hóa của người dân và phương thức thực hiện TTHC.

Trước hết, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID gồm: Giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử. Khi thực hiện thủ tục, người dân phải thực hiện bằng phương thức điện tử, thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đáp ứng các điều kiện cụ thể của từng loại phí, lệ phí.

Riêng đối với lệ phí trước bạ, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử. Đối với nhà, đất hoặc phương tiện, bên chuyển nhượng phải đáp ứng các yêu cầu về tích hợp thông tin trên VNeID, trong đó có mã số thuế cá nhân và thông tin về quyền sử dụng đất hoặc đăng ký xe theo từng trường hợp.

Trên cơ sở thông tin được cơ quan có thẩm quyền cung cấp và kết quả xác thực điều kiện hưởng chính sách trên hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ quan thuế sẽ xác định nghĩa vụ lệ phí trước bạ và trường hợp được giảm theo quy định. Người dân không phải thực hiện thêm thủ tục riêng để xin giảm lệ phí trước bạ.

Cán bộ thuế hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

- Theo ông, việc miễn, giảm phí, lệ phí đối với một số thủ tục được thực hiện bằng phương thức số có ý nghĩa như thế nào?

- Chính sách miễn, giảm phí, lệ phí lần này có ý nghĩa rất thiết thực, vì chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là tạo ra những lợi ích cụ thể để người dân chủ động tham gia.

Khi thực hiện thủ tục trực tuyến vừa thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, vừa được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, người dân sẽ có thêm động lực chuyển từ phương thức thực hiện trực tiếp sang phương thức điện tử. Qua đó, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả các tiện ích của VNeID.

Đối với ngành thuế, đây là một bước tiếp nối quá trình chuyển đổi phương thức phục vụ người nộp thuế. Thời gian qua, các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile đã được triển khai sâu rộng. Việc khai, nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử và kết nối, khai thác dữ liệu từ các hệ thống số tiếp tục góp phần giảm giấy tờ, thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Quan trọng hơn, khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và xác thực tự động, người dân cung cấp thông tin một lần nhưng có thể được sử dụng trong nhiều thủ tục, cơ quan nhà nước giảm yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có. Đây chính là hướng đi quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

- Ngành Thuế tỉnh có giải pháp gì để người dân dễ tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục điện tử thuận lợi, thưa ông?

- Ngay sau khi Thông tư số 117/2026 được ban hành và có hiệu lực, Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm người dân, doanh nghiệp và người nộp thuế kịp thời nắm bắt chính sách và thực hiện đúng quy định.

Thuế tỉnh tập trung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, trong đó làm rõ 3 nội dung người dân quan tâm như: Đối tượng được hưởng, mức miễn, giảm và điều kiện để được hưởng. Đặc biệt, đối với chính sách giảm lệ phí trước bạ, cơ quan thuế chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện khai, nộp hồ sơ điện tử, sử dụng VNeID mức độ 2 và tích hợp đầy đủ thông tin cần thiết để hệ thống có thể xác thực điều kiện hưởng ưu đãi.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền truyền thống, Thuế tỉnh đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh để đưa chính sách đến gần người dân hơn. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC, hỗ trợ người dân trong những trường hợp còn gặp khó khăn khi thao tác trên môi trường điện tử.

Về lâu dài, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện các quy trình điện tử, tăng tính tự động trong xác định nghĩa vụ tài chính; đồng thời chủ động rà soát những vướng mắc phát sinh trong thực tế để kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý. Mục tiêu là giúp người dân không chỉ biết mà còn dễ dàng tiếp cận, thực hiện TTHC và thụ hưởng chính sách trên môi trường số, góp phần xây dựng ngành thuế hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

- Xin cảm ơn ông!