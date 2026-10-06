Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế

(Ảnh minh họa: HOÀNG OANH)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 18 giờ qua (từ 13 giờ chiều 5/10 đến 7 giờ sáng 6/10), khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lạc 458,4mm, Hồ Kim Sơn 402mm (Hà Tĩnh); Tân Lâm 290,6mm, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh 220mm (Quảng Trị);...

Ngoài ra, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ sáng nay, 6/10), khu vực thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thọ Sơn 161,8mm, Phong Điền 158,4mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh và thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh và thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh 1-5mm, có nơi trên 10mm; Quảng Trị 40- 80mm, có nơi trên 200mm; thành phố Huế 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung;

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Quảng Trị: Hải Lăng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Phú Trạch, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Bến Quan, Hòa Trạch, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, phường Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Ái Tử, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Đồng Lê, Đông Trạch, Hoàn Lão, Kim Phú, phường Quảng Trị, Phong Nha, Triệu Phong;

Huế: Bình Điền, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, A Lưới 5, Chân Mây-Lăng Cô, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Phú Bài; Long Quảng, Phú Lộc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.