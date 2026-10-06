Cảnh báo đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 06/10/2026 đến 09/10/2026

Từ ngày 06/10/2026 đến 09/10/2026, trên các con sông tại khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ diện rộng. Mực nước đỉnh lũ tại một số lưu vực sông trọng điểm có thể vượt mức báo động 2, thậm chí chạm mức báo động 3.

Diễn biến mực nước hiện tại trên các lưu vực sông

Ghi nhận vào sáng 06/10/2026, mực nước trên các sông thuộc địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế đang có xu hướng lên nhanh. Trong khi đó, dòng chảy tại các sông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện dao động nhỏ.

Cụ thể vào thời điểm 7h00 ngày 06/10/2026:

Mực nước đo được trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long đạt 0,98m, tiệm cận mức báo động 1 (BĐ1).

Mực nước tại các trạm đo trên những lưu vực sông khác trong khu vực vẫn đang duy trì ở dưới mức BĐ1.

Dự báo diễn biến và đỉnh lũ từ ngày 06/10 đến 09/10/2026

Trong đợt lũ kéo dài từ nay đến hết ngày 09/10/2026, mức độ dao động mực nước tại các địa phương được cảnh báo cụ thể như sau:

Khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế: Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ1 - BĐ2, có sông vượt trên BĐ2. Đáng lưu ý, riêng sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng lên tới mức BĐ3.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi: Mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động quanh mức BĐ1 (trên hoặc dưới BĐ1).

Cảnh báo tác động, rủi ro ngập lụt và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra mức Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2 đối với khu vực chịu ảnh hưởng.

Đợt lũ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn hạ tầng và đời sống người dân:

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đặc biệt cao trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ dâng cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn giao thông đường thủy, đe dọa các vùng nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội thường nhật.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và khu vực đồi núi sườn dốc cần chủ động theo dõi sát sao mực nước, khẩn trương kê cao đồ đạc và gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản. Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc lưu thông bằng thuyền bè khi dòng chảy xiết.

Bản tin được phát lúc 09h00 ngày 06/10/2026.