Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Trung, địa phương nào lạnh nhất?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm 6/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực TP. Huế và một số nơi ở TP. Đà Nẵng. Khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Huế xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng 6/10 tại khu vực này phổ biến 21-24 độ C. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh cấp 7, giật cấp 8.

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Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét

Dự báo trong sáng 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của TP. Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết đêm và sáng lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C; vùng núi cao từ 14-17 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết được dự báo không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Trong ngày và đêm 6/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Sang ngày và đêm 7/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Miền Trung mưa lớn, có nơi trên 200mm

Đáng chú ý, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các yếu tố thời tiết khác có thể gây mưa lớn tại nhiều khu vực miền Trung.

Trong ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Sang ngày và đêm 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong những cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây nhiều tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất. Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng ở những khu vực trũng, thấp.

Biển động mạnh, tàu thuyền cần đề phòng

Trên biển, vịnh Bắc Bộ được dự báo có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác trên biển. Người dân và các phương tiện hoạt động trong khu vực cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.