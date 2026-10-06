Năng suất, sản lượng cây trồng chủ lực tăng so với cùng kỳ

Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm ước đạt hơn 87,3 nghìn ha, giảm 0,3%. Vụ đông xuân đạt năng suất 63,6 tạ/ha, tăng 3,5%, sản lượng 278,5 nghìn tấn, tăng 3,1%. Vụ mùa năng suất ước đạt 54,1 tạ/ha, giảm 2,2%, sản lượng 235,3 nghìn tấn, giảm 2,4% do ảnh hưởng của nắng hạn, nhiễm mặn và gió Nam trong thời kỳ lúa trổ.

Các cây hằng năm khác ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sản lượng bắp đạt gần 64 nghìn tấn, tăng 3,9%; đậu phụng gần 25 nghìn tấn, tăng 11,7%; rau các loại 344 nghìn tấn, tăng 3%; đậu các loại hơn 10 nghìn tấn, tăng 3,5%. Riêng sản lượng mía giảm 10,8%, còn khoảng 18,2 nghìn tấn.

Đối với cây lâu năm, diện tích đến ngày 20/9 đạt hơn 24,4 nghìn héc ta, tăng 0,7%. Sản lượng cây ăn quả ước gần 103 nghìn tấn, tăng 4,6%; trong đó chuối đạt gần 63,7 nghìn tấn, mít 7,4 nghìn tấn, bưởi gần 6 nghìn tấn. Sản lượng cao su đạt 5,8 nghìn tấn, tăng 4,5%; hồ tiêu 339 tấn, tăng 8%.

Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng cơ bản được kiểm soát. Thành phố tiếp tục chủ động điều tiết nguồn nước, kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, thích ứng với điều kiện thời tiết và nguồn nước.