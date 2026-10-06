Không để người cao tuổi đứng ngoài dịch vụ công trực tuyến

Không để người cao tuổi đứng ngoài dịch vụ công số.

Ông Nông Thanh Máy, 70 tuổi, ở thôn Bản Cái, xã Yên Trạch, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục tách thửa đất để chia cho con. Từ bước lấy số thứ tự trên máy tự động đến khi hoàn tất hồ sơ, ông đều được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cụ thể.

Ông chia sẻ: Tuổi cao, nhiều việc tôi không thạo, nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình nên thủ tục rất nhanh gọn, thuận lợi. Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ, tôi phải mang theo nhiều loại, photo nhiều bản, rất phức tạp. Lần này, mọi việc gọn gàng; ở tuổi 70 mà làm được thủ tục trực tuyến, tôi rất vui.

Không riêng ông Máy, người cao tuổi ở nhiều địa phương cũng gặp khó khăn khi làm thủ tục trên môi trường số. Vì vậy, tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh, cán bộ chủ động hướng dẫn trực tiếp cho họ.

Có nơi còn huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến.

Đơn cử như tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Yên, mức độ hài lòng của người dân được lấy làm thước đo chất lượng phục vụ. Theo kết quả do UBND tỉnh công bố, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính năm 2025 của xã đạt 91,61%, đứng thứ 3/92 xã, phường; chỉ số cải cách hành chính của xã thuộc nhóm xuất sắc.

Chị Lưu Thị Cúc, chuyên viên Trung tâm, cho biết: Chúng tôi phân công nhau hỗ trợ người cao tuổi từ việc lấy số thứ tự, sử dụng ứng dụng VNeID đến lấy lại mật khẩu khi quên. Với người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu đến Trung tâm, chúng tôi hướng dẫn bằng cả tiếng dân tộc và tiếng phổ thông để người dân dễ hiểu.

Không chỉ được hỗ trợ khi đến các trung tâm phục vụ hành chính công, người cao tuổi còn được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số ngay tại thôn, tổ dân phố qua phong trào "Bình dân học vụ số".

Để đưa kỹ năng số đến người dân, nhất là nhóm yếu thế và người cao tuổi, tỉnh phát huy vai trò của 3.145 tổ công nghệ số cộng đồng. Các thành viên đến từng ngõ, từng nhà, hướng dẫn người dân sử dụng những dịch vụ thiết thực như ứng dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến.

Đồng hành cùng người cao tuổi trên môi trường số càng cần thiết khi dân số của tỉnh đang già hóa. Theo đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Thái Nguyên hiện có hơn 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,67% dân số, tăng hơn 52.000 người so với năm 2022.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 cũng lấy chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số".

Việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, nhất là người cao tuổi ngay tại cơ sở, đang từng bước thu hẹp khoảng cách số. Quan trọng hơn, với sự chung tay của cộng đồng, người thành thạo hỗ trợ người còn hạn chế kỹ năng, ngày càng nhiều người cao tuổi có thể chủ động tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.