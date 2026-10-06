Cảnh sát giải cứu kịp thời 12 người mắc kẹt do nước lũ tràn về đêm khuya

Cảnh sát giải cứu 12 người mắc kẹt do nước lũ.

Khoảng 22 giờ 45, ngày 5/10, Đội Chữa cháy và CNCH KV 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy, có nhiều người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, đường số 31, KP Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH KV 32 lập tức xuất 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 CBCS đến hiện trường phối hợp với Công an phường Tân Khánh nắm tình hình khu vực nghi ngờ nạn nhân bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ lội nước phá cửa giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Xác định nguyên nhân là do mưa lớn từ chiều ngày 5/10 nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn tạo thành dòng chảy xiết và nước suối dâng cao gây ngập khoảng 20 ha. Trong khu vực ngập nước có 4 hộ dân, 1 lán trại của công nhân công trình với khoảng 10 nạn nhân đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện tại công trình.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh chỉ đạo CBCS phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt.

Nước dâng cao trên diện rộng vào ban đêm nên lực lượng bị hạn chế tầm nhìn, khó khăn để tiếp cận được khu vực nạn nhân mắc kẹt. Các tổ CNCH đã sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi, dây CNCH tổ chức triển khai đội hình, chia làm nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng để tiếp cận khu vực nhà dân và lán trại của công nhân tại công trình.

Nước dâng cao nên nhiều nạn nhân phải leo lên sát nóc nhà để trú ẩn.

Cứu hộ tiếp cận đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 1 giờ 25, ngày 6/10, lực lượng CNCH đã cứu được 7 nạn nhân đầu tiên và đưa ra ngoài an toàn. Theo thông tin từ các nạn nhân cung cấp vẫn còn vài nạn nhân mắc kẹt trong các khu vực ngập nước nên các tổ CNCH tiếp tục triển khai lực lượng tiến sâu vào vùng nước ngập. Đến 2 giờ 10, các tổ CNCH đã tiếp tục cứu và đưa thêm 2 nạn nhân ra ngoài an toàn và đến 4 giờ thêm 3 nạn nhân nữa được cứu.

Sử dụng xuồng máy đưa các nạn nhân ra khu vực an toàn.

Các nạn nhân được giải cứu.

Trong quá trình làm nhiệm vụ địa hình vô cùng hiểm trở, sau khi đã đưa hết các nạn nhân vào nơi an toàn, các cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra lại hiện trường lần cuối thì nước chảy xiết khiến chiếc xuồng máy bị lật. Các chiến sĩ đã phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ các xuồng ứng cứu.

Với tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, tất cả vì nhân dân phục vụ, sau nhiều giờ ngâm mình trong nước lạnh, các tổ công tác đã cứu được 12 người an toàn thoát vùng nước nguy hiểm. Sau khi được giải cứu, 12 nạn nhân vô cùng cảm kích, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu nạn, cứu hộ KV32.