Nhật Kim Anh gặp khó

Trong đoạn chia sẻ hậu trường mới đây của Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ, Nhật Kim Anh tiết lộ trải nghiệm đặc biệt khi đảm nhận vai mẹ Hạnh. Nữ diễn viên cho biết có cảnh quay đòi hỏi cảm xúc quá lớn, khiến cô phải khóc liên tục và rơi vào trạng thái khó kiểm soát tâm lý. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô chủ động xin dời lịch quay vì không thể tiếp tục thực hiện cảnh diễn ở thời điểm đó. Câu chuyện hậu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phần nào cho thấy áp lực mà nữ nghệ sĩ phải đối diện khi trở lại với một vai diễn nặng tâm lý.

Trong phim của đạo diễn Jack Carry On, Nhật Kim Anh hóa thân thành mẹ Hạnh, người phụ nữ có hoàn cảnh nghèo khó, mang nhiều tổn thương và phải đối diện với những biến cố gia đình. Nhân vật có mối quan hệ căng thẳng với con trai Hiếu do Khương Lê đảm nhận. Những mâu thuẫn giữa hai mẹ con trở thành một trong những nút thắt quan trọng, đặc biệt khi Hiếu nuôi tham vọng đổi đời và tìm đến giao kèo bí ẩn của Mẹ Mìn.

Nhật Kim Anh hóa thân thành người mẹ khắc khổ trong Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ.

Câu chuyện phim khai thác hình tượng Mẹ Mìn trong dân gian, một thực thể có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực. Tuy nhiên, mỗi mong muốn đều phải đánh đổi bằng những hệ lụy nghiệt ngã. Khi Hiếu lựa chọn bước vào bản giao kèo để thực hiện tham vọng trở thành tỷ phú, những biến cố kinh hoàng liên tiếp xảy ra, đẩy mẹ Hạnh vào tình thế phải tìm mọi cách bảo vệ con trai và gia đình. Từ đây, tình mẫu tử, lòng tham và những lựa chọn mang tính đánh đổi trở thành trọng tâm của câu chuyện.

Để phù hợp với nhân vật, Nhật Kim Anh cũng thay đổi đáng kể diện mạo. Nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh chỉn chu, sang trọng thường thấy để hóa thân thành người mẹ khắc khổ với mái tóc điểm bạc và làn da sạm màu. Bên cạnh tạo hình, nhân vật mẹ Hạnh còn đòi hỏi khả năng thể hiện nhiều cung bậc tâm lý, từ đau đớn, bất lực đến tuyệt vọng khi chứng kiến con trai rơi vào vòng xoáy của những điều ước nguy hiểm.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ cũng đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Nhật Kim Anh sau ba năm vắng bóng kể từ Vong nhi (2023). Trong khoảng thời gian này, cô dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và công việc kinh doanh. Nữ diễn viên từng bày tỏ lo ngại khả năng diễn xuất bị mai một sau thời gian dài không tham gia phim ảnh. Vì vậy, việc đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý trong dự án kinh dị lần này càng trở thành thử thách đáng chú ý.

Ngoài Nhật Kim Anh, phim còn có sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa và Phát La. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, giật gân, được phân loại T18. Phim dự kiến có suất chiếu đặc biệt từ ngày 25/11 và 26/11, trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 27/11/2026.

Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng sau ba năm vắng bóng.

Việc lần đầu phải xin dời lịch quay vì một phân cảnh quá nặng cảm xúc cho thấy vai mẹ Hạnh là trải nghiệm nhiều áp lực đối với Nhật Kim Anh. Sau những vai diễn lấy nước mắt khán giả trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với hình tượng người mẹ nhiều bi kịch trong một tác phẩm kinh dị, đồng thời đánh dấu sự trở lại với điện ảnh sau thời gian tập trung cho cuộc sống riêng.