'Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim' hé lộ dàn diễn viên đình đám

Diễn viên Quốc Huy tiếp túc góp mặt trong "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim"

Trên hành trình truy tìm sự thật, thám tử Kiên dường như không chỉ đối mặt với những hiện trường kỳ quái, những tình tiết ngày càng phức tạp mà còn vướng vào mưu ma chước quỷ chốn quan trường, khi một vị quan gây khó dễ cho anh vì muốn điều tra quan lại hào phú để phá vụ án của một kỹ nữ tửu lầu. Một bí mật đang dần được hé lộ, nằm trong hình dạng một thỏi vàng đúc khắc chữ, chất chứa nhiều ẩn số mà theo Kiên thì “có những thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của mình đang nhúng tay vào chuyện này”.

Trong teaser trailer, khán giả lại được hội ngộ với một nhân vật quen thuộc đã gắn liền với hành trình phá án của thám tử Kiên từ hai phần phim trước: Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp).

Hình ảnh ám ảnh của "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim"

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như: Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn, Linh Chi, Yến My, Bảo Kha, Trà My,...

Diễn viên Rima Thanh Vy

Bên cạnh yếu tố trinh thám, teaser trailer không chỉ tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng những hình ảnh tuyệt đẹp với những đại cảnh hoành tráng, mà còn có một nghi lễ đáng ngờ với thầy cúng và những người mặc trang phục đỏ thẫm, khi lại là cảnh rượt đuổi ráo riết trên những mái ngói san sát, và những màn giao chiến của thám tử Kiên và người cộng sự với những kẻ bịt mặt bí ẩn.

“Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” mở ra một hành trình phá án mới, những nhân vật và tình tiết đầy phức tạp.

Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim"

Phim “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” dự kiến khởi chiếu tại rạp mùng 1 Tết 2027