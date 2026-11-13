Brad Pitt bất ngờ chọn vai công nhân sau thành công của F1

Từ những đường đua triệu đô đến công trường xây dựng, Brad Pitt đang chuẩn bị cho một màn chuyển đổi hình tượng đáng chú ý. Sau thành công của F1, nam tài tử được công bố đảm nhận vai chính trong Connector, dự án điện ảnh mới do Darius Marder đạo diễn.

Điều khiến lựa chọn này trở nên thú vị chính là sự tương phản giữa hai thế giới điện ảnh.

Brad Pitt. Hiện chưa có ảnh tạo hình chính thức của nam diễn viên trong Connector được xác minh.

Trong F1, Brad Pitt hóa thân thành Sonny Hayes, một tay đua kỳ cựu trở lại đường đua để tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân. Nhân vật gắn liền với tốc độ, những chiếc xe đắt đỏ và môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Ngược lại, Connector lấy bối cảnh New York những năm 1970, xoay quanh một công nhân lắp dựng kết cấu thép trên cao. Nhân vật phải đối mặt với những thế lực lớn hơn mình trong cuộc đấu tranh đầy thử thách.

Dù đều là những con người phải vượt qua nghịch cảnh, hai vai diễn thuộc về những thế giới rất khác nhau. Một bên là ánh hào quang của thể thao tốc độ, bên còn lại là cuộc sống của tầng lớp lao động.

Đứng sau Connector là Darius Marder, đạo diễn từng gây tiếng vang với Sound of Metal. Tác phẩm này nhận sáu đề cử Oscar và giành hai giải thưởng, nổi bật nhờ cách khai thác nội tâm nhân vật.

Việc hợp tác với Marder mở ra kỳ vọng Brad Pitt sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong một câu chuyện giàu chiều sâu tâm lý.

Đáng chú ý, Connector cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa Brad Pitt và Apple Original Films sau F1. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn trong giai đoạn phát triển, chưa công bố lịch quay hay phát hành chính thức.

Ở tuổi 62, Brad Pitt vẫn duy trì sức hút với các dự án điện ảnh lớn. Và sau khi chinh phục khán giả bằng tốc độ trên đường đua, lựa chọn một nhân vật thuộc tầng lớp lao động có thể mang đến một màu sắc khác cho sự nghiệp của nam tài tử.

Liệu Connector có tiếp tục trở thành một dấu ấn đáng nhớ của Brad Pitt sau F1?