Angelababy và Văn Vịnh San được mong tái hợp sau 17 năm

Angelababy và Văn Vịnh San từng là hai gương mặt nổi bật của giới người mẫu Hong Kong. Cùng sinh năm 1989 và bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân được công chúng chú ý nhờ ngoại hình tương đồng, phong cách thời trang cá tính. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các tạp chí, tham gia hoạt động quảng cáo và từng được ví như hai chị em song sinh của showbiz xứ Cảng Thơm.

Không chỉ thân thiết trong công việc, Angelababy và Văn Vịnh San còn có khoảng thời gian gắn bó trong cuộc sống thường ngày. Hai người từng cùng sinh hoạt, hỗ trợ nhau trong những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, thậm chí hợp tác xây dựng thương hiệu thời trang riêng mang tên CHOICE. Tình bạn thân thiết khiến cả hai trở thành một trong những cặp chị em được yêu thích của giới giải trí Hong Kong thời điểm đó.

Angelababy và Văn Vịnh San thời còn thân thiết.

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2008–2009, mối quan hệ giữa hai mỹ nhân dần xuất hiện khoảng cách. Khi cùng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và bắt đầu phát triển sự nghiệp diễn xuất, cả hai liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. Một số tin đồn liên quan đến chuyện cạnh tranh công việc, đặc biệt là câu chuyện Angelababy trượt vai trong bộ phim Kiếm Điệp, từng khiến tình bạn của họ trở thành chủ đề bàn tán. Dù vậy, thông tin Văn Vịnh San tiết lộ chuyện thử vai của bạn thân chưa từng được xác thực, vì thế không thể xem đây là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự rạn nứt.

Năm 2013, Angelababy từng thừa nhận cô và Văn Vịnh San có một khoảng thời gian xa cách vì những hiểu lầm liên quan đến công việc và nhiều yếu tố trong cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết cả hai từng rất thân thiết, nhưng sau đó mỗi người có con đường riêng. Cô cũng bày tỏ quan điểm rằng trong giới giải trí không có tình bạn hay đối thủ mãi mãi, điều quan trọng là vẫn có thể chân thành đối đãi với nhau.

Đến năm 2016, Văn Vịnh San cũng từng chia sẻ về mối quan hệ với người bạn cũ. Nữ diễn viên cho biết những cách diễn giải quá mức của truyền thông đã tạo ra nhiều hiểu lầm, khiến tình bạn vốn tốt đẹp dần xuất hiện khoảng cách. Dẫu vậy, cô khẳng định vẫn trân trọng quãng thời gian quen biết Angelababy và luôn dành những lời chúc tốt đẹp cho đối phương. Chia sẻ này phần nào cho thấy câu chuyện giữa hai người không đơn thuần là một cuộc đối đầu như những gì truyền thông từng mô tả.

Một chi tiết khiến khán giả chú ý là món quà Angelababy từng dành tặng Văn Vịnh San vào năm cô 19 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về món quà đáng nhớ nhất, Văn Vịnh San nhắc đến cuốn album ảnh do một người bạn làm tặng. Món quà này được nhắc lại trong những câu chuyện về tình bạn giữa hai mỹ nhân, gợi nhớ quãng thời gian họ từng đồng hành trước khi mỗi người lựa chọn con đường riêng.

Tình bạn giữa Angelababy và Văn Vịnh San khiến khán giả tiếc nuối.

Mới đây, sau khi chương trình Hậu Hội Hữu Kỳ tạo được sự chú ý với chủ đề những người bạn từng thân thiết nhưng dần mất liên lạc, Angelababy và Văn Vịnh San trở thành cặp đôi được cư dân mạng đề cử cho mùa tiếp theo. Nhiều khán giả mong muốn hai mỹ nhân có dịp ngồi lại, trò chuyện về những chuyện đã qua và tháo gỡ những hiểu lầm từng khiến họ xa cách.

Hiện tại, phía chương trình chưa công bố đội hình mùa 2, trong khi Angelababy và Văn Vịnh San cũng chưa xác nhận tham gia. Dẫu vậy, sự quan tâm dành cho cặp bạn thân một thời cho thấy công chúng vẫn nhớ đến tình bạn đặc biệt của họ. Sau gần 17 năm, điều khán giả mong chờ có lẽ không phải một màn hòa giải ồn ào, mà đơn giản là cơ hội để hai người gặp lại và nhắc về những năm tháng từng gắn bó.