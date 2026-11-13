Ariana Grande gây chú ý với chiếc váy từ thập niên 90

Theo Page Six, tối 11/11 (giờ địa phương), Ariana Grande tham dự buổi công chiếu bộ phim Focker-in-Law tại New York, Mỹ. Đây là một trong những lần xuất hiện công khai đáng chú ý của nữ ca sĩ sau khi cô thông báo tạm giảm bớt các hoạt động trước truyền thông.

Ariana Grande tham dự buổi công chiếu bộ phim Focker-in-Law tại New York, Mỹ.

Tại sự kiện, Ariana Grande lựa chọn chiếc váy dạ hội vintage của thương hiệu Badgley Mischka, được thiết kế từ những năm 1990.

Bộ trang phục làm từ chất liệu lụa, mang họa tiết kẻ ô màu xám, có chiều dài chạm đất. Phần ngực được đính những bông hoa kết cườm tinh xảo, kết hợp dây vai mảnh, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch và cổ điển. Đáng chú ý, Ariana Grande cũng gây ấn tượng với kiểu tóc mới.

Sau nhiều năm gắn liền với mái tóc đuôi ngựa dài đặc trưng, nữ ca sĩ quyết định cắt tóc bob cách đây vài tuần. Tuy nhiên, trong lần tái xuất này, cô vẫn lựa chọn kiểu tóc buộc cao quen thuộc nhưng với độ dài ngắn hơn, điểm xuyết chiếc nơ màu kem. Giọng ca 7 Rings hoàn thiện diện mạo bằng đôi hoa tai tròn cùng phong cách trang điểm nổi bật.

Chia sẻ với Extra, nhà tạo mẫu Law Roach tiết lộ anh đã nhìn thấy chiếc váy từ vài tháng trước và lập tức nghĩ đây sẽ là lựa chọn thú vị cho Ariana Grande. Theo Law Roach, thiết kế gợi nhớ phong cách thời trang cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, thời điểm bộ phim Meet the Parents với sự tham gia của Ben Stiller và Robert De Niro ra mắt.

"Khi nhìn thấy chiếc váy, tôi lập tức cảm thấy nó rất hợp với Ariana", nhà tạo mẫu chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu Ariana Grande trở lại thảm đỏ sau gần một năm. Trước đó, cô xuất hiện tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng hồi tháng 1 trong chiếc váy đen Vivienne Westwood kết hợp trang sức Swarovski.

Đây cũng là lần đầu Ariana Grande trở lại thảm đỏ sau gần một năm.

Đặc biệt, buổi công chiếu lần này còn đánh dấu lần đầu Ariana Grande chính thức sánh đôi bạn trai Ricky Alvarez trên thảm đỏ sau khi cả hai nối lại chuyện tình cảm.

Trước đó, nữ ca sĩ từng thông báo muốn tạm rời xa ánh đèn truyền thông sau khoảng thời gian bận rộn với các hoạt động quảng bá Wicked và chuyến lưu diễn Eternal Sunshine.

Buổi công chiếu lần này còn đánh dấu lần đầu Ariana Grande chính thức sánh đôi bạn trai Ricky Alvarez trên thảm đỏ.

Đại diện Ariana Grande cho biết nữ ca sĩ mong muốn kết thúc chuyến lưu diễn trong trạng thái khỏe mạnh, hạnh phúc, sau đó dành thời gian nghỉ ngơi để tránh những áp lực và sự soi xét liên tục từ công chúng.

Chính vì vậy, màn tái xuất tại New York lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Ariana Grande trên thảm đỏ mà còn cho thấy một hình ảnh mới mẻ, trưởng thành hơn của nữ ca sĩ ở tuổi 33.