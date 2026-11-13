Chanel, Louis Vuitton chạy theo cơn sốt thú nhồi bông

Trên Xiaohongshu, nhiều người dùng so sánh các mẫu túi mới của Chanel và Louis Vuitton với Jellycat, thương hiệu thú nhồi bông Anh.

Trong đó, Chanel gây chú ý với mẫu clutch hình đầu chim cánh cụt thuộc bộ sưu tập Coco Neige 2026/27, còn Louis Vuitton giới thiệu Dachshund Micro Bag hình chó lông xù, có giá 1.380 USD.

Theo Jing Daily, những thiết kế mang dáng dấp đồ chơi phản ánh nỗ lực của các nhà mốt nhằm tiếp cận thị trường "kidult" - nhóm người trưởng thành yêu thích đồ chơi, vật phẩm sưu tầm và sẵn sàng chi tiền cho giá trị cảm xúc.

Cơn sốt thú bông lan sang thời trang

Xu hướng này xuất hiện trong ngành thời trang trong những năm gần đây. Louis Vuitton, nhà mốt thuộc LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ Pháp, giới thiệu dòng charm Vivienne Fashionista vào năm 2024. Đến tháng 7/2025, hãng bổ sung Louis Bear cùng loạt thiết kế Vivienne mới, giữa thời điểm Labubu gây sốt toàn cầu.

Fendi, thương hiệu thời trang Italy cũng thuộc LVMH, từng khai thác hình tượng gấu trúc với nhân vật Fendidi từ năm 2019. Trong khi đó, Hugo Boss, thương hiệu thời trang Đức, hợp tác với Steiff, hãng thú nhồi bông lâu đời của Đức, đưa hình tượng gấu bông vào các sản phẩm và phụ kiện.

Các thiết kế còn mở rộng sang phân khúc túi xách cao cấp. Rabbit XL Bag do Pharrell Williams thiết kế cho Louis Vuitton được làm từ da cừu shearling, có hình dạng thỏ lông xù cỡ lớn nhưng vẫn có thể sử dụng như túi xách. Sản phẩm có giá khoảng 25.000-35.000 USD.

Các nhà mốt xa xỉ đua nhau làm túi giống thú nhồi bông. Ảnh minh họa: Chanel, Louis Vuitton.

Sức hút của Jellycat, thương hiệu thú nhồi bông Anh thành lập năm 1999, phần nào lý giải làn sóng phụ kiện mang hình dáng đồ chơi trong ngành thời trang.

Tại Trung Quốc, hashtag "jellycat" thu hút khoảng 3,35 tỷ lượt xem trên Xiaohongshu. Nhiều người trẻ sử dụng thú nhồi bông như phụ kiện treo túi, vật phẩm sưu tầm hoặc món đồ mang lại sự an ủi tinh thần.

Theo ITV News, doanh thu Jellycat trong năm tài chính 2025 tăng 43%, đạt 450 triệu GBP (khoảng 601,6 triệu USD). Riêng tại Trung Quốc, dữ liệu từ Moojing Market Intelligence, công ty nghiên cứu thị trường nước này, được BBC dẫn lại, cho thấy người tiêu dùng đã chi khoảng 117 triệu USD mua sản phẩm Jellycat trên các nền tảng thương mại điện tử lớn trong năm 2024.

Người trẻ mua ‘giá trị cảm xúc’

Thành công này phản ánh xu hướng tiêu dùng đề cao "qingxu jiazhi" (情绪价值), tức "giá trị cảm xúc", tại Trung Quốc. Người trẻ ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang lại niềm vui, sự hoài niệm hoặc cảm giác thuộc về một cộng đồng.

Trong báo cáo Generative Realities: Dentsu Creative Trends 2026 (tạm dịch: Những thực tại được kiến tạo: Xu hướng sáng tạo Dentsu 2026), Dentsu Creative, mạng lưới sáng tạo thuộc tập đoàn quảng cáo Nhật Bản Dentsu, nhận định người trưởng thành ngày càng tìm đến đồ chơi và vật phẩm dễ thương để tìm kiếm cảm giác thoải mái, hoài niệm.

Xu hướng phụ kiện dễ thương phát triển trong bối cảnh thị trường xa xỉ Trung Quốc gặp khó khăn. LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ Pháp, ghi nhận doanh thu mảng thời trang và đồ da giảm 5% trong quý III/2026, một phần do nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu.

Khi người trẻ cân nhắc kỹ hơn trước những chiếc túi giá hàng nghìn USD, các món phụ kiện treo túi và túi xách cỡ nhỏ trở thành lựa chọn có giá dễ tiếp cận hơn. Thiết kế bắt mắt cũng giúp những sản phẩm này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, qua đó đưa các thương hiệu đến gần hơn với khách hàng trẻ.

Trong khi đó, các mẫu túi hình thú có giá hàng chục nghìn USD vẫn hướng đến nhóm khách hàng giàu có, yêu thích sưu tầm. Có thể thấy, các nhà mốt đang tận dụng xu hướng đồ chơi để phát triển sản phẩm ở nhiều mức giá khác nhau.

Những món đồ chơi từng dành cho trẻ em trở thành sản phẩm được người trưởng thành săn đón. Ảnh minh họa: @monako0515, Red Note.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều thương hiệu chạy theo xu hướng đồ chơi, các nhà mốt xa xỉ đối mặt với thách thức duy trì sức hút và bản sắc riêng. Những thiết kế quá giống Jellycat hay Labubu có thể khiến sản phẩm của các thương hiệu khó tạo được dấu ấn riêng.

Chia sẻ trên Vogue Business, Filippo Bianchi, giám đốc điều hành tại Boston Consulting Group (BCG), công ty tư vấn quản lý toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, nhận định các dòng phụ kiện giá dễ tiếp cận giúp thương hiệu xa xỉ duy trì kết nối với khách hàng, nhưng chủ yếu thúc đẩy doanh thu trong ngắn hạn. Về lâu dài, các nhà mốt vẫn cần duy trì tính khan hiếm và sự khác biệt để giữ chân người tiêu dùng.