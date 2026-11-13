2 hot girl chạy bộ hóa trang thành tiên nữ, gây chú ý với trang phục độc lạ

😍 💃 Dương Linh Huệ cùng màn cosplay cầu kỳ, hé lộ thời gian chuẩn bị từ 1h30 sáng

Tại giải chạy Di Sản Hà Nội 2026 kết thúc ngày 8/11 vừa qua, Dương Linh Huệ gây chú ý khi xuất hiện với bộ trang phục cosplay (hóa trang) đầy màu sắc. Không chỉ mang đến hình ảnh mới mẻ, người đẹp cùng các thành viên trong nhóm còn biến đường chạy thành một sân chơi sôi động, nơi thể thao kết hợp với sự sáng tạo và niềm vui.

Linh Huệ với màn hóa trang gây chú ý trên đường chạy

Chia sẻ về màn trở lại đường đua đặc biệt này, Dương Linh Huệ cho biết: “Cũng khá lâu rồi chúng em mới có dịp quay trở lại đường đua với một màn cosplay tập thể đầy màu sắc và năng lượng như lần này. Với em, chạy bộ không chỉ là môn thể thao yêu thích mà còn là cách để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau công việc. Mỗi bước chạy giúp em cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ và yêu cuộc sống hơn”.

Theo Linh Huệ, ý tưởng cosplay lần này được lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô gái Ba Tư xinh đẹp, năng động, tràn đầy sức sống cùng những điệu múa cuốn hút với mong muốn mang đến một màu sắc khác biệt, vui tươi và mới mẻ cho giải đấu.

Nhan sắc đời thường của hot girl làng chạy

Tuy nhiên, để có được màn xuất hiện ấn tượng, các thành viên đã phải chuẩn bị khá công phu. So với việc đơn giản khoác lên mình một bộ đồ thể thao, cosplay khi tham gia giải chạy đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn, từ lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục, phụ kiện đến quá trình luyện tập.

“Riêng ngày thi đấu, chúng em đã bắt đầu từ 1h30 sáng để trang điểm, đến khoảng 3h30 mới hoàn thành rồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tổ chức giải”, Linh Huệ tiết lộ.

Dù vất vả, những khoảnh khắc trên đường chạy lại là phần thưởng xứng đáng nhất đối với cô và các thành viên. Những ánh mắt bất ngờ, tiếng reo hò, lời cổ vũ và sự hưởng ứng của các vận động viên, khán giả đã tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm. Với Linh Huệ, chạy bộ không nhất thiết phải quá nghiêm túc hay chỉ xoay quanh thành tích. Mỗi người hoàn toàn có thể vận động, sáng tạo, vui chơi và tận hưởng hành trình theo cách riêng.

Linh Huệ và Jang Hana tạo điểm nhấn thú vị cho giải đấu

Hiện tại, người đẹp duy trì lịch tập khoảng 3 buổi fitness và 3 buổi chạy bộ mỗi tuần. Mục tiêu của cô không chỉ là cải thiện sức khỏe, tăng sức bền mà còn hướng đến vóc dáng cân đối, khỏe đẹp và tràn đầy năng lượng.

👀 📸 Jang Hana: 8 năm gắn bó với chạy bộ, thích hóa trang để tạo dấu ấn trên đường đua

Cùng Dương Linh Huệ tạo nên điểm nhấn tại giải chạy Di Sản Hà Nội 2026 là Jang Hana – một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ với vai trò runner, MC thể thao, MC tại nhiều giải đấu trên khắp cả nước.

Hình ảnh tranh tài của Jang Hana mới đây

Có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực MC, người mẫu và KOC, Jang Hana cũng đã có gần 8 năm gắn bó với bộ môn chạy bộ. Từ một runner lâu năm, cô bén duyên với công việc dẫn chương trình thể thao, đặc biệt là tại các giải chạy quy mô lớn.

Với mong muốn lan tỏa lối sống tích cực, Jang thường xuyên góp mặt tại các sự kiện chạy bộ trong vai trò MC, đồng hành cùng vận động viên, tiếp thêm động lực và cổ vũ họ sau khi hoàn thành cự ly thi đấu. Không chỉ đứng bên ngoài đường chạy để truyền năng lượng, người đẹp còn trực tiếp xỏ giày tham gia tranh tài.

Đặc biệt, bên cạnh những bộ trang phục thể thao quen thuộc, Jang Hana còn yêu thích lựa chọn các bộ đồ hóa trang độc đáo để tạo dấu ấn riêng. Theo cô, đây là cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời giúp mọi người cảm nhận rằng chạy bộ không chỉ mang lại sức khỏe mà còn là hoạt động vui vẻ, đầy màu sắc.

Người đẹp đã có 8 năm gắn bó với chạy bộ

Tại giải Di Sản Hà Nội 2026, Jang Hana cho biết cô thực sự bất ngờ trước sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng runner. Những lời động viên, tiếng reo hò trên đường chạy khiến cô cảm thấy vui mừng và biết ơn.

Đối với Jang, niềm vui khi tham gia một giải chạy không chỉ nằm ở thành tích hay việc hoàn thành cự ly mà còn đến từ những trải nghiệm, sự kết nối và nguồn năng lượng tích cực mà cộng đồng mang lại.

Thông qua những màn hóa trang độc đáo, Jang Hana và Dương Linh Huệ không chỉ tạo nên điểm nhấn thú vị tại giải đấu mình tham gia mà còn góp phần lan tỏa thông điệp: Chạy bộ không chỉ là cuộc đua về đích, mà còn là hành trình tận hưởng, kết nối và truyền cảm hứng.