Thành Long và Stallone: Hai con đường thành danh trên màn ảnh

Thành Long là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong, nổi tiếng với khả năng kết hợp võ thuật, nhào lộn và diễn xuất hài hước. Khởi đầu sự nghiệp từ những vai diễn nhỏ và công việc đóng thế, nam diễn viên từng bước xây dựng phong cách hành động mang dấu ấn cá nhân. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh hay những màn giao đấu trực diện, anh tận dụng mọi vật dụng xung quanh để tạo nên các pha hành động sáng tạo. Từ chiếc thang, chiếc bàn đến những không gian sinh hoạt quen thuộc, tất cả đều có thể trở thành đạo cụ trong những màn đối đầu đầy bất ngờ.

Dấu ấn ấy được thể hiện rõ qua loạt phim như Drunken Master, Police Story và Armour of God. Đặc biệt, Thành Long nổi tiếng với việc trực tiếp thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm, chấp nhận những thử thách thể chất để mang đến trải nghiệm chân thực trên màn ảnh. Các pha leo trèo, nhảy từ độ cao lớn hay những màn rượt đuổi tốc độ cao trở thành đặc trưng trong sự nghiệp của anh. Không dừng lại ở thị trường châu Á, nam diễn viên còn mở rộng sức ảnh hưởng tại Hollywood thông qua Rush Hour, Shanghai Noon và nhiều dự án quốc tế.

Thành Long và Sylvester Stallone, hai tượng đài định hình phong cách phim hành động.

Trong khi đó, Sylvester Stallone đại diện cho hình tượng người hùng hành động mang màu sắc Mỹ. Sinh ra tại New York, ông từng trải qua quãng thời gian chật vật tìm kiếm cơ hội diễn xuất trước khi tạo nên bước ngoặt với Rocky (1976). Điều đáng chú ý là Stallone không chỉ đảm nhận vai chính mà còn tự viết kịch bản cho bộ phim. Câu chuyện về võ sĩ quyền Anh Rocky Balboa, một người bình thường kiên trì theo đuổi ước mơ, nhanh chóng tạo được tiếng vang và giúp tác phẩm giành giải Phim hay nhất tại Oscar năm 1977. Nhân vật này cũng trở thành vai diễn gắn liền với tên tuổi của nam diễn viên trong nhiều thập niên.

Nếu Thành Long chinh phục khán giả bằng sự linh hoạt và những màn võ thuật giàu tính giải trí, Stallone lại tạo ấn tượng qua hình ảnh nhân vật mạnh mẽ, quyết liệt và thường xuyên phải đối mặt với những thử thách sinh tử. Sau thành công của Rocky, ông tiếp tục ghi dấu với vai John Rambo trong First Blood (1982). Nhân vật cựu binh có khả năng chiến đấu vượt trội, sống giữa những cuộc truy đuổi và xung đột khốc liệt đã trở thành một trong những hình tượng hành động tiêu biểu của điện ảnh Mỹ. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Cobra, Cliffhanger, Demolition Man và The Expendables tiếp tục củng cố vị thế của Stallone trong dòng phim này.

Điểm đáng chú ý là cả hai ngôi sao đều không giới hạn bản thân trong vai trò diễn viên. Thành Long tham gia đạo diễn, sản xuất và chỉ đạo võ thuật, góp phần định hình cách xây dựng những trường đoạn hành động mang tính đặc trưng. Trong khi đó, Stallone nhiều lần đảm nhận đồng thời vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất. Việc chủ động tham gia quá trình sáng tạo giúp ông xây dựng những nhân vật có chiều sâu, không đơn thuần là những người hùng sở hữu sức mạnh thể chất. Rocky Balboa là một võ sĩ luôn phải vượt qua giới hạn bản thân, còn John Rambo mang theo những tổn thương và ám ảnh từ quá khứ.

Hai biểu tượng hành động gắn liền với những vai diễn kinh điển qua nhiều thế hệ.

Dù không có chung phong cách diễn xuất, Thành Long và Sylvester Stallone đều chứng minh sức hút của những ngôi sao hành động được xây dựng từ cá tính riêng. Một người đưa võ thuật Hong Kong đến gần hơn với khán giả quốc tế bằng sự sáng tạo và tinh thần mạo hiểm, người còn lại trở thành biểu tượng của những nhân vật chiến đấu ngoan cường. Qua nhiều thế hệ, tên tuổi của cả hai vẫn gắn liền với những tác phẩm kinh điển, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho điện ảnh hành động thế giới.