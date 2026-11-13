Diễn viên 'Hoàng hậu tái hôn' bị chỉ trích

Ngày 13/11, tờ MK đưa tin các diễn viên trong phim Hoàng hậu tái hôn gồm Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young xuất hiện trong video giao lưu trên kênh YouTube Civilization Express để quảng bá bộ phim của Disney+.

Trong cuộc trò chuyện, MC Jaejae nhắc lại phát ngôn của Joo Ji Hoon tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Khi đó, nam diễn viên từng nói khán giả cứ xem phim rồi thoải mái mắng mình vì vai Sovieshu - vị hoàng đế khiến nhiều người xem bức xúc.

Joo Ji Hoon lường trước những ý kiến trái chiều. Ảnh: Disney +.

Joo Ji Hoon bình thản đón nhận phản ứng này, thậm chí tiết lộ người hâm mộ tác phẩm gốc không gọi nhân vật là Sovieshu mà đặt cho anh biệt danh “Gabieshu”. Cách gọi này nhằm chỉ trích tính cách ích kỷ, tàn nhẫn, kiêu ngạo của nhân vật. Nam diễn viên hài hước cho biết anh chấp nhận cách gọi đó.

Jaejae sau đó tiếp tục nhắc đến những bình luận của độc giả. Theo MC, “Gabieshu” là một trong những cách gọi được khán giả yêu thích nhất về nhân vật Sovieshu.

Joo Ji Hoon tiết lộ anh đã cảm nhận được làn sóng chỉ trích dành cho Sovieshu ngay từ những ngày đầu quay phim. Nam diễn viên nhớ lại cảnh quay đầu tiên là phân đoạn anh ôm Rashta. “Lần đó, tôi đã cảm nhận được mình sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lời chỉ trích trong tương lai”, anh kể.

Nam diễn viên đảm nhận vai Sovieshu. Ảnh: Disney +.

Nam diễn viên tiếp tục nhắc tới cảnh phim Sovieshu gọi tên Rashta trước mặt Navier (Shin Min Ah). Joo Ji Hoon đã tự giễu nhân vật anh đảm nhận vì tình huống này. Anh cho biết ngay khi diễn cảnh phim, bản thân đã có cảm giác như rơi xuống cái hố sâu không thể thoát ra, giống bị mắc kẹt trong đầm lầy.

Dù hiểu phản ứng của khán giả, Joo Ji Hoon vẫn đưa ra cách lý giải riêng để bảo vệ tâm lý nhân vật. Nhắc đến cảnh Heinrey (Lee Jong Suk) mời Navier khiêu vũ tại tiệc năm mới, nam diễn viên cho rằng hành động này có thể được Sovieshu nhìn nhận như một sự thách thức quyền lực.

“Từ góc nhìn của tôi, đó là một sự thách thức đối với quyền lực của tôi”, Joo Ji Hoon giải thích. Anh ví tình huống này giống việc một người bước vào phòng khách nhà người khác mà không buồn cởi giày.

Nam diễn viên cũng phân tích sự thiếu chín chắn trong cách hành xử của Sovieshu. Theo anh, nhiều người đàn ông có phần trẻ con trong suy nghĩ và phản ứng. Với Navier, Sovieshu vừa là người cô yêu thương, vừa là người cô hoàn toàn tin tưởng. Sự mâu thuẫn trong mối quan hệ khiến Navier bối rối, dẫn đến việc cô có những lời nói không nên thốt ra.

Ra mắt ngày 3/11, Hoàng hậu tái hôn kể về Navier, hoàng hậu của Đông Đế quốc. Sau khi nhận được thông báo ly hôn từ hoàng đế Sovieshu - người đem lòng yêu Rashta, một nô lệ bỏ trốn - Navier yêu cầu được tái hôn với hoàng tử Heinrey của Tây Vương quốc.

Vào vai người chồng phụ bạc, Joo Ji Hoon nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài ra, nam diễn viên bị chê tạo hình. Không ít khán giả cho rằng anh trông khá già, ngoại hình kém hấp dẫn dù vào vai hoàng đế.