Hàng xóm bất ngờ dự đoán Taylor Swift và Travis Kelce sẽ ly hôn

Theo Page Six, kế hoạch cải tạo khuôn viên biệt thự của Taylor Swift và Travis Kelce tại Bratenahl, Ohio đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trong cuộc họp của Hội đồng Thẩm định Kiến trúc địa phương hôm 10/11.

Đáng chú ý, một cư dân bất ngờ đưa ra nhận xét liên quan đến tương lai hôn nhân của nữ ca sĩ và ngôi sao bóng bầu dục.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ tất cả chuyện này thật ngớ ngẩn. Mọi thứ đều mang tính chủ quan", người này phát biểu.

Kế hoạch cải tạo khuôn viên biệt thự của Taylor Swift và Travis Kelce tại Bratenahl, Ohio đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt.

Người đàn ông tiếp tục cho rằng việc dành quá nhiều công sức cho bất động sản của Taylor Swift là không cần thiết, bởi theo dự đoán cá nhân, căn biệt thự có thể được bán trong vòng 7 - 10 năm tới khi cặp đôi ly hôn.

Phát ngôn lập tức vấp phải những tiếng la ó phản đối từ đám đông gồm khoảng 35 người tham dự cuộc họp.

Trước phản ứng này, người đàn ông đáp lại rằng đó chỉ là một quan điểm khác biệt. Bên cạnh bình luận gây tranh cãi về đời sống hôn nhân, một số cư dân cũng phản đối kế hoạch trồng hàng cây bụi cao khoảng 3 mét nhằm tăng sự riêng tư cho biệt thự.

Một người hàng xóm sống cách căn nhà hai bất động sản cho rằng phương án này có thể khiến khu vực trông giống một khu rừng, đồng thời đặt câu hỏi về việc tuân thủ các quy định địa phương.

Một cư dân khác bày tỏ lo ngại việc thiết kế cảnh quan chưa chú trọng đến môi trường sống của các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bảo vệ Taylor Swift và Travis Kelce.

Khuôn viên biệt thự của Taylor Swift và Travis Kelce.

Một cư dân tên Vasiliki Diamantis cho rằng cộng đồng nên cảm thấy vinh dự khi cặp đôi nổi tiếng lựa chọn Bratenahl làm nơi sở hữu bất động sản, thay vì liên tục tranh cãi về hàng rào hay cây xanh.

"Chúng ta nên chào đón họ, bất kể họ sống ở đây bao nhiêu ngày", người này chia sẻ và nhận được những tràng pháo tay. Sau cuộc tranh luận, hội đồng đã nhất trí thông qua kế hoạch cải tạo cảnh quan của cặp đôi.

Taylor Swift và Travis Kelce không trực tiếp tham dự cuộc họp mà cử đại diện phụ trách bất động sản, kiến trúc cảnh quan và xây dựng đến làm việc. Theo Page Six, cả hai kết hôn vào tháng 7/2026 và mua căn biệt thự lịch sử gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm từ tháng 3 với giá 5,35 triệu USD.

Theo Page Six, cả hai kết hôn vào tháng 7/2026 và mua căn biệt thự lịch sử gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm từ tháng 3 với giá 5,35 triệu USD.

Trước đó, cặp đôi cũng được chấp thuận xây dựng hàng rào bảo vệ sự riêng tư cao khoảng 1,8 mét, bất chấp sự phản đối từ một số hàng xóm.

Được biết, căn biệt thự tại Ohio không phải nơi ở chính của Taylor Swift và Travis Kelce. Nữ ca sĩ hiện còn sở hữu nhiều bất động sản tại New York, Nashville, Beverly Hills và Rhode Island.

Hiện đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce chưa đưa ra phản hồi về những tranh cãi nói trên.