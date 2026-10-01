Nhật Bản tăng mạnh phí cư trú

Lệ phí thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú được tính theo thời hạn thực tế được cấp, thay cho mức cố định 6.000 yen (khoảng 38 USD) đối với hồ sơ nộp trực tiếp và 5.500 yen (khoảng 35 USD) đối với hồ sơ trực tuyến hiện nay. Mức phí mới dao động từ 10.000 đến 75.000 yen (khoảng 63-474 USD) đối với hồ sơ nộp trực tiếp và từ 10.000 đến 65.000 yen (khoảng 63-411 USD) đối với hồ sơ trực tuyến.

Cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng duy trì mức thu nhập hộ gia đình tương đương hoặc cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình có cùng quy mô - hiện khoảng 5,75 triệu yen/năm (khoảng 36.300 USD). Khả năng sử dụng tiếng Nhật và mức độ thích ứng với đời sống, pháp luật và các quy tắc xã hội tại Nhật Bản cũng được đưa vào đánh giá tổng thể.

Chính phủ Nhật Bản cho biết nguồn thu từ biểu phí mới dự kiến đạt khoảng 92 tỷ yen (582 triệu USD) trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3-2028. Khoản thu này sẽ được sử dụng để số hóa công tác quản lý cư trú, hỗ trợ người nước ngoài học tiếng Nhật và nâng cao hiểu biết về các quy tắc xã hội tại Nhật Bản.

Việc điều chỉnh chính sách diễn ra trong bối cảnh số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng. Cuối năm 2025, số cư dân nước ngoài đạt mức kỷ lục 4,12 triệu người, tăng 9,5% so với năm trước.