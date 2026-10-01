Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Đà tăng từ rau quả, thủy sản

Theoà số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố chiều 1/10, 9 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu đạt 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%. Riêng tháng 9/2026, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, nhóm nông sản đạt 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%; sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%; thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%. Xuất khẩu lâm sản đạt gần 14,41 tỷ USD, tăng 7,6%; nhóm hàng đầu vào sản xuất đạt 2,86 tỷ USD, tăng 58,2%; muối đạt 11,3 triệu USD, tăng 35,1%.

9 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025

Trong các mặt hàng chủ lực, rau quả tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng chú ý. 9 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu rau quả; tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Thủy sản cũng duy trì đà tăng, với kim ngạch 9 tháng đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất. Ở nhóm lâm sản, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 13,43 tỷ USD, tăng 7,3%. Hoa Kỳ chiếm 50,1% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc và Nhật Bản.

Một số mặt hàng khác cũng có kết quả tích cực. Xuất khẩu hồ tiêu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 10,2%; hạt điều đạt 3,85 tỷ USD, tăng 2%; sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%.

Bức tranh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng không hoàn toàn đồng đều khi một số mặt hàng chủ lực giảm cả về lượng và giá trị. Trong đó, cà phê là một trường hợp đáng chú ý. 9 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn, trị giá 6,54 tỷ USD. Khối lượng tăng 15,4%, nhưng giá trị giảm 7,3% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.537 USD/tấn, giảm 19,7%.

Xuất khẩu gạo đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD, giảm lần lượt 6,1% và 10,9%. Giá gạo xuất khẩu bình quân giảm 5,1%, xuống khoảng 484,8 USD/tấn. Cao su cũng giảm 4,4% về giá trị, còn 2,18 tỷ USD, trong khi lượng xuất khẩu giảm 16,2%. Ngược lại, giá xuất khẩu bình quân tăng 14,1%. Sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 4,5% về giá trị, dù giá xuất khẩu bình quân tăng 23,5%. Những diễn biến này cho thấy tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang được tạo ra từ sự đan xen giữa tăng sản lượng, mở rộng thị trường và biến động giá. Với một số ngành hàng, tăng lượng chưa đồng nghĩa với tăng giá trị xuất khẩu.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 49,4%; tiếp theo là châu Mỹ 22,2% và châu Âu 13,5%. Trong các thị trường cụ thể, Trung Quốc chiếm 24,4%, Hoa Kỳ 19,8% và Nhật Bản 7,4%. 9 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang châu Á tăng 11,9%, châu Mỹ tăng 2,3%, châu Âu tăng 2,6% và châu Đại Dương tăng 15,5%; riêng châu Phi giảm 16,7%.

Với mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt từ 74 tỷ USD trở lên, kết quả 56,3 tỷ USD sau 9 tháng cho thấy quý IV vẫn là giai đoạn quan trọng để hoàn thành kế hoạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành, trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD trở lên.