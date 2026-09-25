Nhân lên những "Mái ấm tình thương"

Từ sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, nhiều “Mái ấm tình thương” đã được sửa chữa, xây mới tiếp thêm động lực cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều căn nhà mới hoàn thành

Bà Cao Thị Thảo (người cầm bảng tượng trưng) vui mừng khi có căn nhà mới.

Gia đình bà Cao Thị Thảo (thôn Gia Răng, xã Nam Khánh Vĩnh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Thảo ở nhà nội trợ và chăm lo cho 2 con nhỏ. Chồng bà làm thuê, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà tạm được dựng bằng ván gỗ, mái lợp tôn, nằm ở khu vực trũng thấp nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Điều kiện kinh tế còn thiếu thốn nên gia đình chưa có khả năng xây dựng nhà ở kiên cố, an toàn. Biết được hoàn cảnh của bà Thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Khánh Vĩnh đã vận động Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hỗ trợ kinh phí giúp gia đình xây dựng căn nhà mới. Sau thời gian thi công, căn nhà có diện tích 40m² gồm phòng khách, 2 phòng ngủ đã hoàn thành và được bàn giao trong niềm vui của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà 90 triệu đồng; trong đó Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. “Được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới tôi vui lắm. Từ nay không còn lo cảnh nhà bị ngập mỗi khi mưa lớn, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, cố gắng lo cho các con và ổn định cuộc sống”, bà Thảo chia sẻ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao quyết định, kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà Đoàn Thị Mỹ.

Mới đây, Hội LHPN phường Nha Trang đã trao kinh phí và khởi công sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Đoàn Thị Mỹ (ở 79/1/1 Vạn Hòa, phường Nha Trang). Bà Mỹ mắc bệnh nặng, đang hưởng trợ cấp khuyết tật hằng tháng. Bản thân bà không thể tự đi lại được nên mọi sinh hoạt đều nhờ vào người thân. Chồng bà vừa chăm sóc bà vừa tranh thủ chạy xe ôm, bốc vác… để kiếm thêm thu nhập. Căn nhà gia đình bà Mỹ đang ở được xây dựng từ năm 1997, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Gác gỗ bị mối mọt, nền nhà thấp nên mỗi khi trời mưa nước tràn vào nhà; mái tôn bị thủng, thường xuyên dột, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của gia đình. Để có kinh phí sửa chữa nhà cho bà Mỹ, hội đã vận động mỗi hội viên đóng góp 3.000 đồng. Từ những khoản đóng góp nhỏ bé ấy, hội đã trao cho bà Mỹ 30 triệu đồng để sửa chữa căn nhà. Bà Mỹ chia sẻ: “Nhà xuống cấp đã lâu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, tôi chưa có điều kiện sửa chữa. Nay được hội hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi sẽ sửa lại mái, làm lại gác, nâng nền, gia cố những chỗ hư hỏng để có nơi ở chắc chắn, an toàn hơn, bớt lo khi mùa mưa tới”.

Điểm tựa để phụ nữ vươn lên

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang trao kinh phí sửa chữa "Mái ấm tình thương".

Bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh cho biết, đối với những hội viên còn khó khăn về nhà ở, hội luôn quan tâm rà soát, nắm bắt hoàn cảnh và kết nối các nguồn lực để hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, hội đã vận động kinh phí hỗ trợ 2 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng căn nhà mới. Mỗi “Mái ấm tình thương” được trao là thêm một mái nhà kiên cố, một điểm tựa để chị em yên tâm lao động, phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đây là nghĩa tình, sự sẻ chia của các cấp hội phụ nữ và đơn vị đồng hành đối với những gia đình còn khó khăn trên địa bàn xã.

Tương tự, Hội LHPN các xã, phường như: Bắc Cam Ranh, Đại Lãnh, Ninh Chử, Tây Nha Trang, Cam An… tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự chung sức đó, nhiều căn nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa và bàn giao, giúp chị em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở luôn được các cấp hội quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội đã vận động xây dựng, sửa chữa 17 nhà “Mái ấm tình thương”. Mỗi mái ấm được trao không chỉ giúp chị em có không gian sống an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.