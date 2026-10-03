Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 3/10: Cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Thị trường nông sản sáng 3/10 ghi nhận sự phân hóa giữa hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Cà phê trong nước quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó, trong khi hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, các bảng giá quốc tế cập nhật sau nửa đêm cho thấy cả Robusta London và Arabica New York đã phục hồi trở lại, tạo thêm yếu tố cần theo dõi đối với giá cà phê trong nước trong những phiên tới.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên sáng 3/10 đồng loạt giảm 800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 93.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg trong phiên trước, mức giảm 800 đồng/kg đưa cà phê trở lại vùng giá cuối tháng 9. Tuy nhiên, mức cao nhất vẫn giữ được mốc 94.000 đồng/kg.

Việc Việt Nam bước vào niên vụ mới cũng đang được thị trường chú ý. Nguồn cung vụ mới dự kiến tăng dần trong những tuần tới, song lượng hàng lớn chưa xuất hiện ngay trong đầu tháng 10.

Giá cà phê thế giới phục hồi ở phiên cập nhật mới

Dữ liệu cập nhật sau nửa đêm 3/10 cho thấy Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD, tương đương 0,61%. Kỳ hạn tháng 1/2027 lên 3.448 USD/tấn, tăng 45 USD.

Arabica New York cũng hồi phục. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 282,55 US cent/lb, tăng 2,95 US cent/lb, tương đương 1,06%. Hợp đồng tháng 5/2027 tăng lên 279,85 US cent/lb.

Diễn biến trên cho thấy giá cà phê thế giới đã cải thiện sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn có thể chịu tác động đồng thời từ nguồn cung vụ mới, hoạt động bán hàng của nông dân và nhu cầu mua của doanh nghiệp.

Giá hồ tiêu hôm nay 3/10 tiếp tục đi ngang

Trái với cà phê, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận thay đổi mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 138.500 đồng/kg, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch tại 136.500 đồng/kg. Mặt bằng chung hiện dao động 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng cuối tháng 9, hồ tiêu đang duy trì trạng thái ổn định trong những phiên đầu tháng 10.

Một điểm đáng chú ý trên thị trường xuất khẩu là Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Đức, chiếm khoảng 61% lượng hồ tiêu nước này nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Theo dữ liệu bạn cung cấp, giá các loại tiêu tại Ấn Độ chưa thay đổi theo đồng rupee.

Giá quy đổi sang đồng Việt Nam có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê giảm trong nước nhưng thế giới có tín hiệu phục hồi

Điểm đáng chú ý ngày 3/10 là giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg, trái chiều với phiên cập nhật mới nhất trên hai sàn quốc tế.

Robusta và Arabica cùng phục hồi có thể tạo thêm lực hỗ trợ, nhưng thị trường trong nước vẫn cần theo dõi lượng cà phê vụ mới đưa ra bán. Trong khi đó, hồ tiêu ổn định hơn khi toàn bộ khu vực khảo sát giữ nguyên giá.