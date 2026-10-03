Khu dân cư hạnh phúc

Mô hình KDC “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc” xã Tân Thành được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và đẩy mạnh chuyển đổi số tại thôn Tân Sơn, Tân Yên và thôn Hóa Phúc.

Qua khảo sát thực tế, 3 KDC này có điều kiện để triển khai các nội dung của mô hình. Thôn Tân Sơn được hình thành trên cơ sở hợp nhất thôn Thanh Tân và Thanh Sơn, hiện có 146 hộ, trong đó còn 17 hộ nghèo. Thôn Tân Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất thôn Yên Phong và Yên Hòa, có 177 hộ, trong đó còn 17 hộ nghèo. Thôn Hóa Phúc 134 hộ, trong đó còn 9 hộ nghèo. Đây là thôn có điều kiện kinh tế-xã hội nổi trội, an ninh-quốc phòng ổn định hơn so với các thôn còn lại.

Thực hiện mô hình khu dân cư “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc”, người dân xã Tân Thành tích cực vê sinh môi trường - Ảnh: X.V

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Thành Đinh Hồng Sâm cho biết: “Việc xây dựng mô hình khu dân cư “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc” nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Qua mô hình, Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, từng bước xây dựng KDC văn minh, nghĩa tình để người dân thực sự được thụ hưởng những thành quả từ sự phát triển của địa phương”.

Thực hiện mô hình KDC “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc”, Ủy ban MTTQVN xã đã phối hợp với các KDC triển khai xây dựng “Đường hoa nông thôn”, tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quê, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời củng cố hoạt động hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương.

MTTQVN xã Tân Thành còn khuyến khích các hộ dân phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và những ngành nghề phù hợp. Cùng với đó là vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn hợp pháp để phát triển sản xuất. Đặc biệt, MTTQVN xã định hướng xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả; vận động người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu để nâng cao thu nhập.

Triển khai mô hình KDC “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc”, Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Sơn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nội dung của mô hình được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, từ phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Sơn Cao Văn Anh cho biết: “Thực hiện mô hình KDC “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc”, chúng tôi vận động từng hộ gia đình cùng chung tay, góp sức giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, giúp đỡ hộ còn khó khăn phát triển kinh tế. Những việc làm tuy nhỏ nhưng khi được thực hiện đồng đều đã tạo thành sức mạnh chung của cả cộng đồng. Qua đó, tinh thần đoàn kết trong thôn ngày càng được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, số hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể”.

Ông Đinh Xuân Đồng, một người dân thôn Tân Sơn chia sẻ: “Từ khi triển khai mô hình KDC “Đoàn kết-ấm no-hạnh phúc”, bà con trong thôn rất vui mừng phấn khởi. Bởi mỗi khi thôn có việc chung, như: Chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn đều được bà con hưởng ứng. Tình làng nghĩa xóm từ đó được gắn kết hơn, các hộ dân có ý thức cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa”.

Mô hình đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Hiện, toàn xã có hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm, trên 400 đàn ong lấy mật và 2.300ha rừng trồng… Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của xã còn 10,03%. Các chính sách hỗ trợ về vốn, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở và an sinh xã hội cho người dân được bảo đảm; hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, hoa, xây dựng tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp… tiếp tục được triển khai hiệu quả.