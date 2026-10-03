Đổi mới công tác phát triển đảng viên

Tạo nguồn từ thực tiễn

Đảng bộ xã Tân Thành hiện có 415 đảng viên. Trước khi vận hành đơn vị hành chính mới, công tác phát triển đảng viên tại các xã cũ, gồm: Hóa Tiến, Hóa Thanh và Hóa Phúc gặp không ít khó khăn. Nguồn quần chúng ưu tú hạn chế do chưa được quan tâm đúng mức nên một số tổ chức đảng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Tại một số thôn, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể chưa phải là đảng viên...

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách làm, nhất là trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp Đảng. Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Cao Thanh Hải cho biết: “Từ giữa năm 2025 đến nay, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo các chi bộ rà soát, gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Qua thực tiễn công tác, lao động sản xuất và các hoạt động, những quần chúng có tinh thần trách nhiệm, tích cực, gương mẫu được phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng”.

Đảng bộ xã Tân Thành quan tâm công tác phát triển đảng viên - Ảnh: X.V

Điểm nổi bật là các chi bộ ở xã Tân Thành đã gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào, nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở. Qua đó, phát hiện những quần chúng ưu tú, tích cực, có tinh thần trách nhiệm để tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã định hướng xây dựng nguồn phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; chỉ đạo Đảng bộ Trường THCS-THPT Hóa Tiến lựa chọn những học sinh ưu tú để giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng và xem xét, kết nạp vào Đảng. Từ đó, nhiều quần chúng tích cực đăng ký tham gia các lớp cảm tình Đảng, chủ động rèn luyện, phấn đấu và được xem xét kết nạp.

Với nhiều giải pháp được triển khai, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã Tân Thành đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức cho nhiều đảng viên dự bị.

“Thử lửa” qua phong trào

Tại Chi bộ thôn Kiên Trinh, việc phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú được thực hiện từ những phong trào, hoạt động cụ thể của thôn. Theo Bí thư Chi bộ thôn Kiên Trinh Đinh Trung Kiên, những người trẻ năng động, tích cực tham gia công việc chung, có ý thức vươn lên trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được chi bộ quan tâm, theo dõi và giao nhiệm vụ để rèn luyện.

“Muốn phát hiện được quần chúng ưu tú thì phải tạo môi trường để họ thể hiện mình. Do đó, chi bộ thường xuyên vận động người dân tham gia phát triển sản xuất, trồng rừng, chăn nuôi, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo việc học của con em. Qua từng công việc cụ thể, chi bộ đã đánh giá tinh thần trách nhiệm, ý thức gương mẫu và khả năng vận động quần chúng của mỗi người”, ông Đinh Trung Kiên chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Trương Khánh Linh, ở thôn Kiên Trinh ở nhà lao động, sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Qua quá trình phấn đấu, chị được kết nạp vào Đảng. “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm đối với tôi. Vì vậy, tôi phải cố gắng nhiều hơn trong lao động, sản xuất, sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào để xứng đáng là người đảng viên”, chị Linh chia sẻ.

Không chỉ chị Linh, nhiều quần chúng trẻ ở thôn Kiên Trinh cũng đang được chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với cách làm này, từ năm 2025 đến nay, Chi bộ thôn Kiên Trinh đã kết nạp thêm 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 12 đồng chí.

Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên mới ở thôn Kiên Trinh nói riêng, xã Tân Thành nói chung tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào ở địa phương. Một số đảng viên trẻ từng bước đảm nhận các vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, thôn đội trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể; nhiều người tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Cao Thanh Hải, thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, bổ sung nguồn phát triển Đảng; quan tâm nguồn là đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn thể, người lao động sản xuất giỏi, quần chúng có uy tín trong cộng đồng. Cùng với đó, Đảng bộ cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên mới sau khi kết nạp.