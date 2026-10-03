Những đợt công bố thông tin dồn dập khiến cổ phiếu PNJ biến động mạnh trong tháng 9

Mật độ thông tin dày đặc trong tháng, cùng những thay đổi lớn trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, diễn ra song song với đà giảm mạnh của thị giá PNJ. Đến đầu tháng 10, cổ phiếu đã rơi xuống vùng giá thấp nhất trong vòng nhiều năm, trong khi thanh khoản tăng đột biến.

Trong văn bản giải trình gửi HOSE về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, PNJ cho biết các thông tin được công bố trong tháng phát sinh độc lập về chủ thể và thời điểm, đồng thời đều được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng thừa nhận việc nhiều thông tin xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Ngay đầu tháng, ngày 4/9/2026, HĐQT PNJ thông qua chủ trương tiếp nhận khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT kiêm cổ đông lớn của công ty. Cùng ngày, PNJ công bố một số thông báo liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người có liên quan, trong đó có bà Trần Phương Ngọc Hà và bà Trần Phương Ngọc Thảo.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ kết phiên 4/9 tại 40.050 đồng/cp, tăng 0,63% so với giá mở cửa. Thanh khoản đạt hơn 8 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với những phiên sau đó.

Sau mốc này, thị giá có xu hướng suy yếu. Đến ngày 11/9, PNJ giảm về 37.300 đồng/cp, trong khi khối lượng giao dịch còn khoảng 4,9 triệu cổ phiếu.

Các sự kiện CBTT của PNJ trong tháng 9/2026.

Ngày 15/9, PNJ tiếp tục công bố thông tin về việc HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán khi công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng. Trong phiên này, cổ phiếu hồi phục 3,62% so với giá mở cửa, đóng cửa tại 37.200 đồng/cp.

Áp lực điều chỉnh trở nên rõ nét hơn từ giữa tháng 9, trong bối cảnh PNJ chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Sau khi hồi phục lên 36.900 đồng/cp trong phiên 21/9, cổ phiếu PNJ quay đầu giảm 2,98% trong phiên 22/9. Diễn biến này diễn ra ngay sau khi PNJ công bố việc HĐQT thông qua chương trình họp dự kiến, quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường. Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Hà.

Đến ngày 25/9, PNJ tiếp tục công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7 và tháng 8/2026, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường và thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Cao Ngọc Duy.

Trong phiên 25/9, cổ phiếu PNJ giảm 0,9% so với giá mở cửa, xuống 33.000 đồng/cp. Tính từ phiên 22/9, thị giá đã giảm hơn 8,4%. Thanh khoản cũng tăng mạnh, với tổng khối lượng giao dịch trong chuỗi phiên từ 22–25/9 đạt khoảng 23 triệu cổ phiếu.

Đến ngày 28/9, HĐQT thông qua việc điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức, chủ trương tổ chức lại lao động và bổ nhiệm Giám đốc cao cấp phụ trách Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động. Một ngày sau, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, cập nhật tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Trong giai đoạn này, diễn biến cổ phiếu trở nên tiêu cực hơn. PNJ ghi nhận chuỗi 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 28/9 đến 2/10.

Cụ thể, ngày 28/9, cổ phiếu đóng cửa tại 30.700 đồng/cp với khối lượng giao dịch khoảng 2,12 triệu đơn vị. Sang ngày 29/9, thị giá tiếp tục giảm sàn về 28.600 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh khoảng 1,21 triệu đơn vị.

Trong các phiên tiếp theo, cổ phiếu tiếp tục duy trì trạng thái giảm sàn, trong khi thanh khoản dao động khoảng 1-2 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Đáng chú ý, phiên 2/10 ghi nhận sự đột biến về thanh khoản. Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được sang tay, trong khi thị giá vẫn đóng cửa tại mức sàn 23.050 đồng/cp. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của PNJ trong vòng nhiều năm qua. Đáng chú ý, trong phiên ghi nhận khối ngoại bán hơn 54,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 1.270 tỷ đồng.

Về vốn hóa thị trường, PNJ cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong chưa đầy một tháng. Từ khoảng 20.366 tỷ đồng vào đầu tháng 9, vốn hóa doanh nghiệp giảm xuống còn 11.795 tỷ đồng, tương ứng “bốc hơi” khoảng 8.571 tỷ đồng, tương đương 42%.

Từ tháng 7/2026 đến nay, PNJ ghi nhận nhiều phiên điều chỉnh mạnh. Nguồn Trading View.

Bên cạnh các yếu tố từ mật độ thông tin công bố trong tháng 9 khá dày đặc ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, PNJ còn cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Cùng với đó, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Theo PNJ, việc thay đổi chính sách margin có thể gia tăng áp lực bán, qua đó tác động đến thanh khoản và biến động giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, PNJ đang phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong bối cảnh hoạt động thực tế có nhiều thay đổi sau sự cố liên quan đến hoạt động kim cương trong năm nay. Theo doanh nghiệp, diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được thông qua trước đó.

Cụ thể, PNJ điều chỉnh phương thức thu đổi hàng hóa và đánh giá thay đổi này có thể khiến tỷ lệ khách hàng bán lại sản phẩm đã mua tăng đáng kể. Khi nhu cầu bán lại gia tăng, mức tổn thất dự kiến từ chính sách thu đổi cũng cao hơn so với mức tham chiếu tại báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét.

Trên cơ sở các thông tin và giả định hiện tại, PNJ dự kiến trích lập hơn 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Đây là yếu tố quan trọng khiến kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của doanh nghiệp thay đổi mạnh.

PNJ lưu ý khoản dự phòng trên hiện mới là giá trị ước tính dựa trên các thông tin và giả định tại thời điểm lập phương án. Mức dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở số liệu thực tế, đồng thời tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do đó, khoản dự phòng kế toán nói trên không đồng nghĩa toàn bộ số tiền 7.071 tỷ đồng sẽ lập tức trở thành dòng tiền chi ra trong cùng một thời điểm.