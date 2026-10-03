Ổi lê Đài Loan mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ gia đình Quảng Ninh

Nhiều hộ gia đình ở phường Yên Tử đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình cây trồng sang trồng ổi lê Đài Loan

Những năm gần đây nhiều gia đình sinh sống ở phường Yên Tử đã đưa cây ổi lê Đài Loan vào trồng thử nghiệm và đã cho trái ngọt. Từ đó giống ổi này trở thành giống cây đem lại thu nhập khá ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Gia đình ông Dương văn Tam là trong những gia đình trồng ổi thành công trên địa bàn phường Yên Tử, nhà ông có khoảng 1.000 gốc, trong đó có khoảng 400 gốc cây đã cho thu hoạch, 600 gốc cây nhỏ mới bói quả. Thu hoạch hàng năm từ mùa ổi của gia đình vào khoảng gần 15 tấn ổi.

Ông Tam chia sẻ: "Làm nông nghiệp rất vất vả, riêng đối với cây ổi nếu không chăm sóc cẩn thận từ ban đầu là cây sẽ hỏng, mất công sức và tiền bac. Đối với giống cây ổi lê Đài Loan, cứ định kỳ 3 tháng phải bón phân, trong đó sử dụng chủ yếu là phân hữu cơ, đồng thời kết hợp phun thuốc sinh học để bảo vệ hoa và trừ sâu".

Trung bình một năm ổi lê Đoài Loan trồng ở Yên Tử cho thu hoạch 3 lần với giá thành tương đối ổn định

Ngoài ra, gia đình ông Phạm Đăng Huân, khu Cửa Ngăn, phường Yên Tử cũng là một trong hộ trồng ổi lê Đài Loan thành công.

Ông Huân cho biết: "Hiện nay nhà tôi có 300 gốc ổi, cây ổi lê trồng đều bón phân hữu cơ (phân chuồng ủ hoai mục - PV), cây sinh trưởng nhanh, tương đối phù hợp với thổ nhưỡng đất đồi. Quá trình chăm bón đều phải rất tỉ mỉ, sau khi thu xong phải cắt cành, bón phân. Hàng năm cây sẽ cho thu hoạch 3 lần, giá trung bình 20-25kg/kg".

Hiện nay, ông Phạm Đăng Huân và Dương văn Tam đều là hội viên tích cực trong nhóm trồng ổi lê Đài Loan của Phường Yên Tử. Mọi kinh nghiệm trong quá trình trồng ổi đều được hai ông chia sẻ tận tình tới từng gia đình có hướng chuyển sang trồng cây ổi lê Đài Loan.

Khí hậu và thổ nhưỡng ở phường Yên Tử rất thích hợp trồng giống ổi lê Đài Loan

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Yên Tử cho biết: " Hiện nay trên địa bàn phường có khoảng 15ha trồng ổi lê Đài Loan, sản lượng thu hoạch 151 tấn/năm, với giá trị trên 3 tỉ đồng. Từ một vài gia đình trồng nhỏ lẻ đến giờ đã nhân rộng ra nhiều hộ gia đình trồng cây này, từ đó cho thấy hiệu quả kinh tế mà cây ổi đem lại cho người dân”.

Ổi lê Đài Loan là một giống ổi có nguồn gốc từ Đài Loan. Với đặc điểm ổi quả to, vỏ sáng bóng, vị ngọt mát, rất giòn và ít hạt, cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng có thể ngon nhất trong các loại ổi hiện có. Đặc thù khí hậu và thổ nhưỡng ở Yên Tử nhiều khu vực trồng giống ổi này rất hiệu quả, đem lại năng suất và chất lượng ổn định.