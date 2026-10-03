Chứng khoán Mỹ đi lên, trái phiếu toàn cầu bị bán tháo

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,2%, dẫn dắt thị trường, trong khi S&P 500 tăng 0,7% lên 7.722 điểm và Dow Jones Industrial Average tăng 0,5% lên 51.176 điểm. Tuy vậy, tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,27%, Dow Jones mất 1,26%, còn Nasdaq tăng nhẹ 0,45%.

Động lực chính đến từ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, với số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 90.000. Số liệu tháng 8 cũng bị điều chỉnh giảm còn 133.000. Diễn biến này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, qua đó làm dịu bớt áp lực buộc FED phải tiếp tục tăng lãi suất.

Sau báo cáo, thị trường điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ, với xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 tăng lên khoảng 80%. Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất vào cuối năm vẫn ở mức cao, phản ánh quan điểm thận trọng của giới đầu tư trước rủi ro lạm phát kéo dài.

Nếu thị trường chứng khoán hưởng lợi từ thông tin trên thì thị trường trái phiếu lại diễn biến ngược lại. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm ngay sau khi dữ liệu được công bố nhưng nhanh chóng quay đầu tăng trở lại trong phiên, khi nhà đầu tư nhận định báo cáo việc làm chưa đủ yếu để loại bỏ khả năng FED tiếp tục thắt chặt trong những tháng tới.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,28%, nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp, trong bối cảnh thị trường toàn cầu chịu áp lực bán trái phiếu mạnh. Đà bán tháo này diễn ra khi giá năng lượng tăng do căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, làm phức tạp triển vọng lạm phát và gây áp lực lên tài khóa của nhiều quốc gia.

Tại châu Âu, lợi suất trái phiếu chính phủ biến động mạnh, với chênh lệch giữa trái phiếu Đức và Pháp kỳ hạn 10 năm nới rộng lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng nợ công năm 2011, phản ánh rủi ro tài khóa gia tăng trong khu vực.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent tăng nhẹ lên 102,77 USD/thùng, trong khi vàng giảm hơn 1% xuống còn khoảng 4.135 USD/ounce.

Trong bối cảnh hiện tại, thị trường tài chính toàn cầu đang thể hiện sự phân hóa rõ nét: cổ phiếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất ổn định hơn, trong khi trái phiếu tiếp tục chịu áp lực khi nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng về lạm phát và chính sách tiền tệ trong dài hạn.