Đón festival bằng những mùa hoa mới

Tất bật chuẩn bị những đợt hoa mới

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, trên diện tích khoảng 7 sào, anh Đặng Đức đang tập trung chăm sóc các loại hoa chậu phục vụ thị trường cuối năm. Dạ yến thảo, ngọc thảo, triệu chuông, lavender, hoa hồng, viola, thường xuân, sống đời, trạng nguyên… là những giống hoa chủ lực của nhà vườn. Gắn bó với nghề khoảng 3 năm, anh Đức mày mò học kỹ thuật rồi thuê đất để trồng hoa. Từ quy mô ban đầu, nhà vườn từng bước mở rộng sản xuất, hiện mỗi ngày có thể xuất khoảng 2.000 - 3.000 chậu hoa, cung cấp cho các đầu mối tại Lâm Đồng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk.

Lễ hội là dịp tôn vinh vẻ đẹp của hoa và người trồng hoa. Ảnh tư liệu

Dịp festival, đơn hàng tăng khiến nhịp sản xuất tại vườn cũng được đẩy lên. Vườn anh Đức tăng quy mô sản xuất lên gấp đôi để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhà vườn phải chủ động sản xuất từ sớm để cây đủ độ trưởng thành, đạt kích thước và độ nở phù hợp khi đưa ra thị trường. Với anh Đức, Festival Hoa Đà Lạt là cơ hội để những người làm hoa giới thiệu nhiều hơn những sản phẩm mới. Tôi mong muốn tham gia nhiều các nhóm, hiệp hội hoa kiểng để tăng cường liên kết giữa các nhà vườn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận giống mới và khoa học kỹ thuật. “Nhà vườn muốn hội nhập về giống, khoa học kỹ thuật, cách chăm bón để hoa đẹp, màu tươi, đáp ứng thị trường”, anh Đức chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào sản lượng, vườn của anh Đức cũng thử sức với những sản phẩm khó hơn, chú trọng hình thức chậu, độ bền và chất lượng hoa. Mục tiêu là từng bước nâng giá trị hoa chậu, mở rộng thị trường và hướng tới những đơn hàng có yêu cầu cao hơn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hoa chuẩn bị những lứa hoa mới cho thị trường

Ở phường Cam Ly - Đà Lạt, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hoa cũng đang chuẩn bị những lứa hoa mới cho thị trường nhất là vào dịp festival. Trên diện tích khoảng 1ha, gia đình bà trồng cúc Nhật và phát triển thêm nhiều giống hoa như: đồng tiền, lily, tulip, loa kèn cùng một số giống mới. Nghề trồng hoa đã gắn với gia đình bà qua nhiều thế hệ.

Từ cách sản xuất truyền thống, gia đình đã chuyển sang đầu tư nhà kính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng đến những sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn. Với bà Hoa, Festival không chỉ là nơi để ngắm hoa mà còn là cơ hội để người nông dân giới thiệu chính những sản phẩm mình làm ra. Tôi mong muốn có thêm nhiều giống hoa mới, đẹp, phù hợp thị trường, qua đó, mở rộng nguồn cung, nâng giá trị sản phẩm và tạo thêm thu nhập cho người trồng hoa.

Từ sắc hoa đến cơ hội thị trường

Thời gian qua, người trồng hoa đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Nếu trước đây sản xuất chủ yếu dựa vào những giống hoa quen thuộc, hiện nhiều nhà vườn đã quan tâm hơn đến giống mới, hoa chậu, mẫu mã, chất lượng và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường.

Dịp festival, đơn hàng tăng khiến nhịp sản xuất tại vườn anh Đặng Đức tăng quy mô sản xuất lên gấp đôi để đáp ứng nhu cầu thị trường

Festival Hoa Đà Lạt vì thế trở thành một không gian kết nối đặc biệt. Khi du khách đến tham quan các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt, những sản phẩm của nhà vườn có thêm cơ hội được nhìn thấy, trải nghiệm và tiếp cận trực tiếp. Từ đó, hoa không chỉ hiện diện trong các tiểu cảnh, không gian trang trí mà còn trở thành sản phẩm du lịch, quà tặng và hàng hóa có giá trị.

Theo ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, việc quảng bá hoa trong festival được gắn với mục tiêu tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp và thị trường. Hiệp hội cũng hướng tới việc giới thiệu các giống hoa, sản phẩm mới của hội viên, qua đó, quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng rộng hơn.

Các nhà vườn tại phường Lang Biang - Đà Lạt tập trung chăm sóc các loại hoa chậu phục vụ thị trường cuối năm

Đằng sau mỗi chậu hoa đến với festival là nhiều tháng chăm sóc, là sự tính toán về giống, thời vụ, kỹ thuật và thị trường. Người nông dân vì thế không chỉ là người cung cấp hoa cho festival, mà còn là những người trực tiếp tạo nên sắc màu và giá trị của thương hiệu hoa Đà Lạt.

Khi festival ngày càng mở rộng không gian và hoạt động, những người trồng hoa cũng kỳ vọng từ những mùa hoa rực rỡ sẽ hình thành thêm những cơ hội bền vững: hoa đẹp hơn, thị trường rộng hơn và giá trị người nông dân nhận được từ mỗi mùa hoa cũng cao hơn.

Festival Hoa Đà Lạt là cơ hội để người nông dân giới thiệu chính những sản phẩm mình làm ra