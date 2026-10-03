Tạo nền tảng để Công đoàn chủ động thích ứng với yêu cầu mới

Xây dựng hệ thống công đoàn cơ sở vững chắc

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV diễn ra trong 2 ngày từ 29 - 30/9 tại thành phố Quảng Ninh với nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và quan hệ lao động. Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc thẩm quyền, phần lớn các nội dung có ý nghĩa trực tiếp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, định hướng hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, hội nghị đã cho ý kiến về chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, giai đoạn 2026 - 2031; chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và Chủ tịch công đoàn cơ sở, giai đoạn 2026 - 2031. Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, đây đều là những nội dung trọng tâm của công tác tổ chức và cán bộ, có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ công đoàn tại xã, phường, đặc khu, khu kinh tế còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Một bộ phận cán bộ chuyển sang đơn vị khác hoặc nghỉ việc.

“Việc thực hiện thành công hai chương trình sẽ đặt nền móng cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Không thể có tổ chức Công đoàn mạnh nếu không có hệ thống công đoàn cơ sở vững chắc, lực lượng đoàn viên hùng hậu và đội ngũ cán bộ công đoàn mạnh”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng các cá nhân được bầu vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ảnh: Đoàn Hưng

Đối với nhóm nội dung về công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (Đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động giai đoạn 2026 - 2031; Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên), theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đây là chức năng cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn và đã được tập trung thực hiện trong các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ trong nhiệm kỳ này đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, nhất là trong bối cảnh mới với sự tác động của nhiều yếu tố mới, chưa có tiền lệ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: việc đổi mới đòi hỏi trước hết từ tư duy, việc tổ chức các hoạt động phải hướng đến các giá trị cốt lõi, bền vững, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực công đoàn, vừa phải phát huy tối đa nguồn lực khác, huy động được sự đồng thuận, chung sức của các đối tượng, tầng lớp, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triển khai thực hiện.

Nâng cao năng suất lao động, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm việc làm, thu nhập và khả năng thích ứng của đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới, các đại biểu đã cho ý kiến đối với Chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Chương trình thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công nhân lao động và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031; Đề án Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu, các nhiệm vụ sau hội nghị phải được cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, từng cấp công đoàn, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Theo đó, cần phân định rõ những việc công đoàn trực tiếp thực hiện, những nội dung cần kiến nghị với cấp có thẩm quyền và những vấn đề tổ chức Công đoàn thực hiện chức năng giám sát.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV. Trong đó, Ban Chấp hành thống nhất thông qua 9 chương trình, đề án quan trọng; giao Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn căn cứ ý kiến góp ý, báo cáo tiếp thu, giải trình để hoàn thiện các dự thảo và ban hành thực hiện trong tháng 10/2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các nội dung được thảo luận tại hội nghị có ý nghĩa dài hạn đối với cả nhiệm kỳ, không chỉ định hình quá trình đổi mới của tổ chức Công đoàn mà còn tạo nền tảng để Công đoàn chủ động thích ứng với những yêu cầu, thách thức mới. Từ nay đến cuối năm 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp thành lập công đoàn xã, phường, khu công nghiệp; rà soát, sử dụng hiệu quả cơ sở nhà, đất; đồng thời, sớm triển khai kế hoạch chăm lo tết năm 2027 cho đoàn viên, người lao động. Việc chăm lo không chỉ tập trung vào thời điểm trước tết mà cần tính đến cả việc hỗ trợ công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, góp phần ổn định quan hệ lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.