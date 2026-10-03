Hai bóng hồng quyền lực phía sau đế chế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong hành trình xây dựng Vingroup từ một doanh nghiệp khởi nghiệp tại Ukraine thành tập đoàn tư nhân đa ngành quy mô lớn tại Việt Nam, bên cạnh Phạm Nhật Vượng còn có hai nữ doanh nhân giữ vị trí đáng chú ý ở thượng tầng tập đoàn là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng. Cùng sở hữu lượng lớn cổ phần Vingroup, hai nữ doanh nhân cũng có nhiều năm tham gia vào quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp này.

BÀ PHẠM THU HƯƠNG – NGƯỜI VỢ TÀO KHANG CỦA TỶ PHÚ HỌ PHẠM

Bà Phạm Thu Hương hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và là một trong những lãnh đạo gắn bó lâu năm với tập đoàn. Phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng đã đồng hành cùng ông từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Ukraine. Bà có bằng Thạc sĩ Luật quốc tế và cùng ông Vượng thành lập Quỹ VinFuture và Giải thưởng VinFuture vào năm 2020.

Hành trình kinh doanh của bà Hương bắt đầu tại Technocom ở Ukraine, trước khi tiếp tục tham gia quá trình phát triển Vincom và sau đó là Vingroup tại Việt Nam. Từ ngày 15/11/2011, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, vị trí được duy trì đến nay. Trong những năm gần đây, vai trò của bà mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới trong hệ sinh thái khi bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT GSM từ năm 2023, tham gia HĐQT V-Green từ năm 2024 và đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị tại các doanh nghiệp khác.

Đến năm 2026, bà Hương chuyển giao vị trí lãnh đạo tại GSM trong bối cảnh Vingroup đẩy mạnh xây dựng đội ngũ kế cận. Ngày 12/9, GSM công bố ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Hương. Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng chuyển giao vai trò lãnh đạo cao nhất tại VinFast. Theo Vingroup, những thay đổi này nằm trong quá trình đào tạo, phát triển và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo mới. Dù rời vị trí điều hành tại GSM, bà Hương vẫn giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup.

Ở góc độ sở hữu, bà Hương không chỉ nắm lượng lớn cổ phần tại Vingroup mà còn trực tiếp sở hữu vốn tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Báo cáo thường niên Vingroup năm 2025 ghi nhận bà sở hữu hơn 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,41% vốn tập đoàn. Hồ sơ ứng viên HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy ngoài cổ phần tại Vingroup, bà còn sở hữu 2,63% tại Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cùng phần vốn tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong nhóm di chuyển xanh và năng lượng, bà Hương sở hữu 34,97% tại GSM VN Holding, 0,1% tại GSM, 32% tại Vin New Horizon và 5% tại VinEnergo. Danh mục này cũng mở rộng sang bất động sản, văn hóa và giải trí với 25% tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, 25% tại V-Film, 25% tại V-Spirit và 25% tại V-Culture Talents. Bà đồng thời sở hữu 37% tại Công ty CP Quỹ Giải thưởng VinFuture và là sáng lập viên Quỹ Thiện Tâm.

Đáng chú ý, một số khoản sở hữu đi cùng với vai trò quản trị trực tiếp. Bà Hương từng giữ chức Chủ tịch HĐQT GSM, tham gia HĐQT V-Green, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại Vin New Horizon và GSM VN Holding. Điều này cho thấy danh mục tài sản của bà không chỉ tập trung vào cổ phiếu VIC mà còn gắn với nhiều pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực mà hệ sinh thái Vingroup đang mở rộng.

Quy mô tài sản của bà Hương cũng biến động theo diễn biến cổ phiếu VIC. Theo dữ liệu Forbes cập nhật ngày 23/9/2026, tài sản của bà đạt khoảng 4,23 tỷ USD, đứng trong nhóm ba người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 1.058 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes tại thời điểm này.

Sau hơn ba thập niên đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng, bà Hương hiện vẫn giữ vị trí ở tầng quản trị cao nhất của Vingroup. Từ hoạt động kinh doanh tại Technocom, quá trình xây dựng Vingroup đến những lĩnh vực mới như di chuyển xanh, năng lượng, văn hóa và giải trí, dấu ấn của nữ doanh nhân được thể hiện đồng thời qua vai trò quản trị và danh mục sở hữu tại nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái.

PHẠM THÚY HẰNG – NỮ TỶ PHÚ KÍN TIẾNG Ở THƯỢNG TẦNG VINGROUP

Khác với bà Hương, Phạm Thúy Hằng gần như không xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, vị trí của bà trong Vingroup được duy trì trong thời gian dài và khối tài sản gắn với cổ phần VIC đã đưa nữ doanh nhân này trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam.

Sinh năm 1974, bà Hằng tốt nghiệp cử nhân Nga văn tại Đại học Hà Nội. Trước khi Vingroup hình thành tại Việt Nam, bà từng tham gia Technocom tại Ukraine từ năm 1998, thời điểm doanh nghiệp của nhóm sáng lập hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Sau đó, bà Hằng tham gia Vincom. Các hồ sơ quản trị của doanh nghiệp ghi nhận bà là thành viên HĐQT Vincom trong giai đoạn trước khi Vincom và Vinpearl hợp nhất. Ngày 15/11/2011, sau khi Vincom đổi tên thành Vingroup và hoàn tất việc sáp nhập Vinpearl, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Đây cũng là vị trí bà duy trì đến nay.

Điểm đáng chú ý nhất với bà Hằng trong năm 2026 là sự gia tăng nhanh chóng của tài sản trên bảng xếp hạng tỷ phú Forbes.

Theo dữ liệu Forbes được VietnamFinance dẫn lại, trong ngày 22/9, tài sản của bà Hằng tăng thêm 107 triệu USD, đưa tổng tài sản vượt mốc 3 tỷ USD. Qua đó, bà vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, đứng trên ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh và ông Ngô Chí Dũng tại thời điểm cập nhật.

Sang ngày 23/9, tài sản của bà Hằng giảm xuống khoảng 2,98 tỷ USD, song vẫn giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Forbes. Ba vị trí phía trên lần lượt là ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Riêng bà Hương và bà Phương Thảo có giá trị tài sản khá sát nhau, nên thứ hạng giữa hai người có thể thay đổi theo diễn biến thị trường.

Bà Hằng lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes vào đầu năm 2026 với tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ USD. Việc tài sản tăng lên gần 3 tỷ USD sau chưa đầy một năm phản ánh khá rõ mức độ biến động của tài sản các tỷ phú Việt Nam có tỷ trọng lớn tài sản nằm ở cổ phiếu niêm yết.

Nguồn tài sản chính của bà Hằng đến từ lượng cổ phần nắm giữ tại Vingroup. Báo cáo thường niên Vingroup năm 2025 ghi nhận bà trực tiếp sở hữu hơn 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 2,95% vốn tập đoàn. Ngoài ra, bà còn sở hữu phần vốn tại một số doanh nghiệp khác.

Về quá trình gắn bó với Vingroup, bà Hằng thuộc nhóm lãnh đạo có thời gian làm việc lâu năm nhất. Từ Technocom ở Ukraine đến Vincom rồi Vingroup, quá trình này kéo dài gần ba thập niên. Từ một cổ đông của doanh nghiệp tiền thân, bà trở thành Phó Chủ tịch HĐQT của tập đoàn đa ngành có quy mô hàng đầu Việt Nam.

Đến năm 2026, bà Hằng tiếp tục được bầu vào HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với bà Phạm Thu Hương, bà nằm trong nhóm cổ đông cá nhân lớn của tập đoàn. Hai người hiện trực tiếp sở hữu tổng cộng gần 570 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 7% vốn Vingroup theo số liệu công bố trong hồ sơ nhân sự và báo cáo doanh nghiệp.

Sự hiện diện của hai nữ doanh nhân tại Vingroup vì thế có hai khía cạnh rõ nét: một bên là vai trò quản trị được duy trì qua nhiều giai đoạn phát triển của tập đoàn, bên còn lại là quy mô tài sản gắn chặt với cổ phần doanh nghiệp. Trong bối cảnh Vingroup đang tái phân bổ vai trò điều hành và mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, hạ tầng và di chuyển xanh, hai nữ doanh nhân và cũng là chị em ruột Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng vẫn giữ vị trí đáng chú ý tại tầng quản trị và sở hữu của tập đoàn.