Giá xăng dầu hôm nay (3-10): Giá dầu giảm sau khi châu Âu đồng ý xả kho dự trữ diesel

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 2-10, giá dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, xuống còn 102,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,76 USD, tương đương 1,9%, xuống còn 91,11 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc xả thêm dầu diesel từ kho dự trữ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết, châu Âu đã đồng ý giải phóng một lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Mỹ có thể áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, động thái được cho là gây áp lực đáng kể lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá dầu giảm sau khi châu Âu đồng ý xả kho dự trữ diesel. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, châu Âu là khu vực dễ bị tổn thương trước nguy cơ này. "Châu Âu đang ở vị thế khá nhạy cảm. Đây là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nếu Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel", ông Phil Flynn nói.

Chính phủ các nước EU đã đưa ra quyết định sau khi thảo luận đề xuất của Pháp, trong đó châu Âu sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, đồng thời các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Theo đề xuất này, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng dầu diesel dự trữ trong vòng 20 ngày.

Điện Élysée cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì một hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nước G7 có nhất trí về khối lượng nhiên liệu sẽ được giải phóng hay không.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, diễn biến mới nhất cho thấy áp lực chính trên thị trường năng lượng hiện không còn nằm ở nguồn cung dầu thô, khi dòng chảy dầu từ Trung Đông đang phục hồi, mà tập trung vào nguồn cung các sản phẩm lọc dầu. "Hoạt động lọc hóa dầu đang bị hạn chế bởi công suất và sản lượng suy giảm tại Trung Đông cũng như tại Nga", ông Hansen nhận định.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho rằng, ngoài vấn đề nguồn cung, thị trường dầu còn chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị khác. "Những phát ngôn qua lại giữa Mỹ và Iran, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cũng như tác động chính trị mà sự kiện này có thể tạo ra đối với Tổng thống Mỹ đều là những yếu tố đáng chú ý", ông Kilduff nói.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa của Capital Economics cho rằng, việc tiếp tục xả kho dự trữ dầu có thể đủ để đưa thị trường quay trở lại trạng thái dư cung nhẹ, nếu đà phục hồi nguồn cung từ Trung Đông được duy trì.

Trong một báo cáo, Barclays cho biết mặc dù dòng chảy dầu thô từ Trung Đông đang cải thiện, các yếu tố cơ bản của thị trường vật chất vẫn đang ở trạng thái tích cực. Tồn kho tiếp tục sụt giảm, trong khi các lô hàng giao ngay đang được giao dịch với mức giá cao hơn đáng kể so với giá kỳ hạn. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 1-10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) 200 đồng/lít với dầu diesel, không trích lập với các loại khác; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với tất cả các loại xăng dầu.