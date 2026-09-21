Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu

Chị Hồng Tuyến chia sẻ với phóng viên VietNamNet, lẽ ra dịp Trung Thu này, gia đình định tổ chức một lễ kỷ niệm nho nhỏ mừng tác phẩm Chiếc đèn ông sao của bố mình tròn 70 tuổi. Thế nhưng, do tuổi già (hiện tại ông 96 tuổi - PV), các chỉ số của nhạc sĩ Phạm Tuyên thay đổi bất thường nên phải vào viện cấp cứu. "Tình trạng bố tôi cũng đã ổn định", chị Hồng Tuyến cho biết.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong hơn 700 ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên dành riêng hơn 200 bài viết cho thiếu nhi. Những ca khúc như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Tiến lên đoàn viên… đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của bao thế hệ. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông còn có một "kho báu" đặc biệt: 41 bài đồng dao cổ được ông phổ nhạc, ẩn chứa vẻ đẹp hồn hậu và gần gũi của cảnh sắc thiên nhiên, con người, văn hóa dân gian Việt Nam.

Lần đầu tiên, sau bao năm nằm im trong cuốn sổ nhạc, "kho báu" ấy đã được giới thiệu qua dự án sách Khúc đồng dao của bé do con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến - là người kể chuyện.

Năm 2013, ông đã xác lập kỷ lục "Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất" do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.

Không chỉ là tác giả của hàng trăm bài hát thiếu nhi được yêu thích, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn là người có công trong việc hình thành và phát triển nền tảng âm nhạc dành cho trẻ em sau năm 1975. Âm nhạc của ông vừa mang tính giáo dục nhẹ nhàng, vừa góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ bằng những giai điệu đẹp, giàu chất truyền thống.

Ca khúc ''Chiếc đèn ông sao'' của nhạc sĩ Phạm Tuyên: